【中美金融戰】美退休基金持倉20大中資股揭盅　若全沽出或重創港股

中美醞釀開打金融戰，美國總統特朗普威脅要暫停美國聯邦退休基金投資中資股。滙豐證券認為，即使美國聯邦退休基金放棄投資中資股，對A股市場影響有限，因持股只佔A股市值約0.06%（約50億美元），相反美國退休基金重倉在港上市的H股，若被迫拋售，港股料重傷。

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滙證綜合美國25隻大型退休基金基金，其資產中約80%為H股及紅籌股，18%為美國上市的預託證券（ADR），A股只有2%。美國退休基金20大持股中，騰訊 （00700） 佔比最高，約7億美元，第二為阿里巴巴 （09988） 美國上市的ADR（美：BABA），近4億美元，第三為建行 （00939） 亦有逾3億美元。

美國退休基金持有的20大中資股

1. 騰訊 （00700）

2. 阿里巴巴ADR（美：BABA）

3. 建設銀行 （00939）

4. 平保 （02318）

5. 工商銀行 （01398）

6. 中國銀行 （09988）

7. 招商銀行 （03968）

8. 百勝中國（美：YUMC）

9. 申洲國際 （02313）

10. 中國神華 （01088）

11. 中電信 （00728）

12. 安徽海螺 （00914）

13. 農業銀行 （01288）

14. 新奧能源 （02688）

15. 濰柴動力 （02338）

16. 安踏體育 （02020）

17. 石藥集團 （01093）

18. 中國人壽 （02628）

19. 中國財險 （02328）

20. 好未來ADR（美：TAL）

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滙證估計，美國退休基金持有的資產中，約2500億美元為中資股，相當於美國退休基金總資產約0.8%，當中A股只佔約50億美元，故即使最壞情況要全數沽出A股，也不會造成大型衝擊。