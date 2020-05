【特朗普試藥】報告稱瘧疾藥或致命 特朗普怒批假研究

▲ 美國總統吹捧以瘧疾藥羥氯喹預防新冠病毒,但有研究指羥氯喹治療效果成疑更可能致命,特朗普痛斥為「假研究。」

新冠肺炎疫情持續下,全球醫學界至今仍未成功研發出特效藥或疫苗。美國總統特朗普近期大力吹捧以瘧疾藥羥氯喹來預防新冠病毒,更自爆已服用一個半星期。但有研究指羥氯喹用於治療新冠肺炎無太大效果,有機會誘發心臟病甚至可致命。但特朗普就堅持為羥氯喹的療效辯護,更批評上述的研究為「假研究。」(phony investigation)

特朗普(Donald Trump)周一(18日)在白宮向傳媒自爆,指自己服用羥氯喹(hydroxychloroquine)約一個半星期,更指有部分前線醫護人員也服用此藥來預防病毒。

但《美國醫學會雜誌》 同日發布的研究發現,治療時使用 羥氯喹對紐約住院患者的病情無幫助。由美國國家衛生研究院(NIH)和弗吉尼亞大學資助的一項研究,對使用此藥治療的美國退伍軍人進行檢查,更指由於臨床數據不足,不建議用此藥作治療新冠肺炎,專家更警告或出現潛在的致命心臟併發症。

特朗普周二(19日)反駁上述均為假研究,又質疑指:

他們將藥物交給病重患者——病情極度嚴重、將死的人,他們顯然並非和政府關係友好。

(They gave it to very sick people — extremely sick people, people ready to die — given obviously by people who are not friends of the administration.)

73歲的特朗普指,接受藥物治療的人已年老,並有心臟病、糖尿病等一切能想像的問題,質疑研究結果不能作準。

特朗普更聲稱,他確定服 羥氯喹 不會損害人們健康,解釋美國食品藥品監督管理局(FDA)及NIH指羥氯喹會引起心律異常,是因爲患者本身已有 心臟 病,會增加出現心 臟 異常問題的風險。

