特朗普被指病態肥胖後發飆 佩洛西：無諗過佢咁玻璃心

▲ 特朗普被指病態肥胖後大發雷霆,佩洛西對特朗普如此敏感感意外。

美國總統特朗普服用未經批准的抗瘧疾羥氯喹,眾議院議長佩洛西關注,指特朗普病態肥胖,不應亂服藥。病態肥胖一詞,引起特朗普強烈反彈,反斥佩洛西是嘔心的女人。佩洛西對特朗普如此玻璃心感意外,指特朗普亦經常評論他人體重。

德國人疫情下對中國好感增 對美國觀感轉差

【中美角力】華府與藥企簽巨型合約 原料生產綫搬回美國

佩洛西接受MSNBC訪問,被問到特朗普對她的最新攻擊時坦言,不知道特朗普原來如此敏感(so sensitive)。她稱:「他常常討論他人斤兩、他們的體重、他們的磅數 (He's always talking about other people's avoir du poids, their weight, their pounds)。」

佩洛西(Nancy Pelosi)呼籲特朗普(Donald Trump),認清自己言論的份量,少講向肺部注射消毒液或使用未經批准的藥物等說話,改講一些對其他人真正有幫助的說話。

特朗普:150萬確診是「榮譽」 美國檢測無敵嗎?

佩洛西形容特朗普病態肥胖後,特朗普反應相當大,一度在國會山莊的記者會上大發雷霆,回答提問時,突然答非所問,嚴辭斥佩洛西是個嘔心的女人(sick woman),有很多精神問題(a lot of mental problems)。

白宮:特朗普肯定續凍結對世衛撥款多30日

【香港人權法】推手魯比奧參議院上位 對華強硬勢在必行

責任編輯:文青青

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷|立即訂閱送高達$480訂閱禮品