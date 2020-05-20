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特朗普被指病態肥胖後發飆 佩洛西：無諗過佢咁玻璃心

環球社會熱點 11:08 2020/05/20

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特朗普被指病態肥胖後大發雷霆，佩洛西對特朗普如此敏感感意外。

美國總統特朗普服用未經批准的抗瘧疾羥氯喹，眾議院議長佩洛西關注，指特朗普病態肥胖，不應亂服藥。病態肥胖一詞，引起特朗普強烈反彈，反斥佩洛西是嘔心的女人。佩洛西對特朗普如此玻璃心感意外，指特朗普亦經常評論他人體重。

德國人疫情下對中國好感增 對美國觀感轉差

【中美角力】華府與藥企簽巨型合約 原料生產綫搬回美國

佩洛西接受MSNBC訪問，被問到特朗普對她的最新攻擊時坦言，不知道特朗普原來如此敏感（so sensitive）。她稱：「他常常討論他人斤兩、他們的體重、他們的磅數 （He's always talking about other people's avoir du poids, their weight, their pounds）。」

佩洛西（Nancy Pelosi）呼籲特朗普（Donald Trump），認清自己言論的份量，少講向肺部注射消毒液或使用未經批准的藥物等說話，改講一些對其他人真正有幫助的說話。

特朗普：150萬確診是「榮譽」 美國檢測無敵嗎？

佩洛西形容特朗普病態肥胖後，特朗普反應相當大，一度在國會山莊的記者會上大發雷霆，回答提問時，突然答非所問，嚴辭斥佩洛西是個嘔心的女人（sick woman），有很多精神問題（a lot of mental problems）。

白宮：特朗普肯定續凍結對世衛撥款多30日

【香港人權法】推手魯比奧參議院上位 對華強硬勢在必行

責任編輯：文青青

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【特朗普試藥】報告稱瘧疾藥或致命 特朗普怒批假研究

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