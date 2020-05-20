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Moderna新冠肺炎疫苗療效惹質疑　專家：未能提供具說服力資料

金融經濟 10:44 2020/05/20

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多位疫苖專家皆質疑Moderna新冠肺炎疫苖的療效，指公司未能提供具說服力的技術資料。

美國生物科技公司Moderna（美︰MRNA）周一公布新冠肺炎疫苗在人體首階段試驗結果正面，消息刺激周一道指急升逾900點。惟多位疫苖專家皆質疑Moderna新冠肺炎疫苖的療效，指公司未能提供具說服力的技術資料。

醫療行業媒體Stat報道稱，Moderna隱瞞了有關新冠疫苗的關鍵信息。Stat訪問了幾位疫苗專家，他們得出結論，根據Moderna提供的信息，實際上沒有辦法知道這種疫苗的效果如何。Moderna所披露的大部分內容是文字，而不是數據。報道指出，在科學中，數字勝於雄辯，因為科學家將搜索數據表，而不是公司聲明。

另外，專家指出，Moderna仍未在科學期刊上發表其研究結果，並指Moderna僅披露了45名受試者中的8名受試者的結果，這意味著大多數結果仍然未知。

專家還留意到Moderna開發疫苗的合作夥伴美國國家過敏和傳染病研究所（National Institute for Allergy and Infectious Disease）保持沉默，後者拒絕評論Moderna的聲明。而該研究所通常會大肆宣傳自己的發現，並接受採訪。

Moderna周一股價急漲近兩成。在收市後，Moderna隨即宣布擬配售新股，集資12.5億美元（97.5億港元），集資所得將用作開發及生產新冠疫苗。惟Moderna周二急挫逾1成，盤後續跌6%，幾乎蒸發周一的升幅。

相關文章：疫苗來了？美國藥廠Moderna新冠疫苗測試結果正面 股價急漲後即配股籌近百億元（第二版）

相關文章：【美股收市】Moderna疫苗療效惹質疑 道指急挫390點

 

美股 傳染病 生物科技 醫療行業 美國 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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