特朗普：150萬確診是「榮譽」 美國檢測無敵嗎？

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新型冠狀肺炎全球疫情（05月20日 時間10:00）
新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情確診人數突破150萬，增至近153萬，遠遠拋離任何一國。美國總統特朗普稱，美國150萬人確診是項「榮譽」，自己覺得這並非壞事，「反而說明美國病毒檢測做得好」。不過數據卻反映，美國無論在人均病毒檢測次數，或檢測結果陽性比率方面，都遜色於不少國家。
特朗普周二（19日）在白宮向記者宣稱，美國確診人數多是件「好事」：
「我們有很多病例，我不視之為壞事，我某程度上更視之為好事。因為這代表我們檢測比人強得多。」
（When we have a lot of cases, I don't look at that as a bad thing, I look at that as, in a certain respect, as being a good thing. Because it means our testing is much better.）
特朗普續稱，美國超過150萬人確診是項「榮譽」：
「我視之為榮譽徽章，真的，這是個榮譽徽章。」
（I view it as a badge of honor, really, it's a badge of honor.）
然而，統計數字卻不支持特朗普所講。
美國病毒檢測次數至今雖已超過1,200萬，但牛津大學數據庫Our World in Data及彭博社統計顯示，以平均每1,000人病毒檢測次數計，美國仍落後於意大利、英國、德國及西班牙。
|平均每1,000人病毒檢測次數
|意大利
|49.8
|英國
|42.4
|德國
|39.2
|西班牙
|38.6
|美國
|35.8
此外，美國至今每7.8次病毒檢測，就有1次結果為陽性，比率更遠遠高於新西蘭、澳洲、南韓等國。這說明美國確診人數多，並非只是檢測次數多，而是疫情確實嚴峻。
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責任編輯：方圓之