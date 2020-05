特朗普：150萬確診是「榮譽」 美國檢測無敵嗎？

▲ 【新冠肺炎美國疫情】特朗普:150萬確診是「榮譽」 美國病毒檢測無敵嗎?

新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎)美國疫情確診人數突破150萬,增至近153萬,遠遠拋離任何一國。美國總統特朗普稱,美國150萬人確診是項「榮譽」,自己覺得這並非壞事,「反而說明美國病毒檢測做得好」。不過數據卻反映,美國無論在人均病毒檢測次數,或檢測結果陽性比率方面,都遜色於不少國家。

特朗普周二(19日)在白宮向記者宣稱,美國確診人數多是件「好事」:

「我們有很多病例,我不視之為壞事,我某程度上更視之為好事。因為這代表我們檢測比人強得多。」

(When we have a lot of cases, I don't look at that as a bad thing, I look at that as, in a certain respect, as being a good thing. Because it means our testing is much better.)

特朗普續稱,美國超過150萬人確診是項「榮譽」:

「我視之為榮譽徽章,真的,這是個榮譽徽章。」

(I view it as a badge of honor, really, it's a badge of honor.)

然而,統計數字卻不支持特朗普所講。

美國病毒檢測次數至今雖已超過1,200萬,但牛津大學數據庫Our World in Data及彭博社統計顯示,以平均每1,000人病毒檢測次數計,美國仍落後於意大利、英國、德國及西班牙。

平均每1,000人病毒檢測次數 意大利 49.8 英國 42.4 德國 39.2 西班牙 38.6 美國 35.8

此外,美國至今每7.8次病毒檢測,就有1次結果為陽性,比率更遠遠高於新西蘭、澳洲、南韓等國。這說明美國確診人數多,並非只是檢測次數多,而是疫情確實嚴峻。

