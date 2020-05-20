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【小米業績】小米首季經調整利潤升1成 勝預期

金融經濟 17:41 2020/05/20

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小米公佈首季業績，經調整利潤按年增1成，超越市場預期。

小米 （01810） 今日收市後公布首季業績，收入按年升13.6%至497億元（人民幣，下同），經調整淨利潤升1成至23億元，勝預期。小米早市股價曾升2%，逼近13元水平，但臨近午市一度倒跌。全日收報12.8元，升1.1%，成交26億元。

小米上季智能手機收入按年增長12.3%至303億元；智能手機銷量達到2920萬部，按年增長4.7%。集團上季全球智能手機平均售價持續提升，按年升7.2%，中國大陸市場升18.7%，境外市場升13.7%。

IoT（物聯網）與生活消費產品收入則按年增長7.8%至130億元，小米上季智能電視全球出貨量按年增長3%至270萬台，連續5個季度居中國大陸電視出貨量第一位。

互聯網服務收入則按年增長39%至59億元，佔總收入約12%。截至3月，MIUI月活躍用戶數達到3.3億，按年增長26.7%。

境外市場方面，上季收入達到248億元，按年增長48%，佔總收入50%，為小米歷史上首次實現境外收入貢獻佔比達到一半。

市場早前預期小米經調整利潤升2%

早前綜合7家券商平均預期，小米首季經調整淨利潤為21.3億元人民幣，按年升2%。不過，各家券商估計差異較大，預測非IFRS（國際財務報告準則）盈利介乎16.9億元至27.3億元人民幣。

詳細報道：小米今放榜 券商料首季經調整盈利微升

昨日上調目標價的瑞信估計，小米首季收入及經調整淨利潤分別為495億元人民幣及20億元人民幣，分別按年升13%及跌4%。其中，互聯網業務收入料可在遊戲、電商、金融科技等方面帶動下錄得28%的按年增幅。

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編輯：麥德銘、陳健婷

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