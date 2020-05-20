否認產品會致癌　強生宣布其爽身粉於美加停售

美國一家醫療用品製造商強生公司(Johnson & Johnson，JNJ.N)於周二（19日）表示，將停些在美國及加拿大銷售其最知名產品之一的含滑石粉嬰兒爽身粉。

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據《路透社》報道，美國醫療保健集團表示，將在未來幾個月內減少該產品的銷量，但零售商或會繼續銷售其庫存內的產品。該嬰兒爽身粉產品佔其消費品部門美國總銷售額約0.5%。

事實上，強生需面對超過16，000宗來自消費者訴訟，指其滑石粉產品（包括強生的嬰兒爽身粉），會令使用者患癌。

雖然如此，強生加以強調其產品不會引起癌症，指出公司引用數十年的科學研究，對含滑石粉的強生嬰兒爽身粉的安全性始終保持堅定的信心。

強生在聲明中提及或與停售產品的相關原因，含滑石粉嬰兒爽身粉需求下降是因為大部分消費者習慣改變，又加上市面上充斥大量有關產品安全的錯誤資訊。公司亦一再否認指控。

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