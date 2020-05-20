【新冠肺炎】劍橋大學取消面對面教學 下學年轉網上授課 科技 09:53 2020/05/20 分享： ▲ 英國劍橋大學宣布，下一學年（即整個2020-21學年）取消面對面授課，改為全面網上授課。（劍橋大學官方Instagram 圖片） 因應新冠肺炎疫情，英國劍橋大學宣布，下一學年（即整個2020-21學年）取消面對面授課，改為全面網上授課。 劍橋大學表示，預期社交距離指引會持續一段時間，因此決定在 2021 年夏季前都不會恢復面對教學。 不過該校又表示，在符合社交距離要求的情況下，仍可能舉行人數較少的教學小組授課，如政府疫情防控政策變化，學校會重新討論措施。 曼徹斯特大學早前亦宣布，受疫情影響，下個學期只保留網上授課。 責任編輯：張寶燕 相關文章 【停課不停學】培養學生自律 線上學習平台成新趨勢 2020/02/20 【停課不停學】培養學生自律 線上學習平台成新趨勢 【停課不停學】公開大學宣布延長網上教學 至春季學期完結 2020/03/11 【停課不停學】公開大學宣布延長網上教學 至春季學期完結 【停課不停學】擴增實境App促互動學習 在家自學天文地理 2020/03/16 【停課不停學】擴增實境App促互動學習 在家自學天文地理 大學 疫情 劍橋大學 學校 英國 曼徹斯特 新冠肺炎疫情 新冠肺炎