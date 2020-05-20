【新冠肺炎】劍橋大學取消面對面教學　下學年轉網上授課

▲ 英國劍橋大學宣布，下一學年（即整個2020-21學年）取消面對面授課，改為全面網上授課。（劍橋大學官方Instagram 圖片）

因應新冠肺炎疫情，英國劍橋大學宣布，下一學年（即整個2020-21學年）取消面對面授課，改為全面網上授課。

劍橋大學表示，預期社交距離指引會持續一段時間，因此決定在 2021 年夏季前都不會恢復面對教學。

不過該校又表示，在符合社交距離要求的情況下，仍可能舉行人數較少的教學小組授課，如政府疫情防控政策變化，學校會重新討論措施。

曼徹斯特大學早前亦宣布，受疫情影響，下個學期只保留網上授課。

責任編輯：張寶燕