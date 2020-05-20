33個公眾游泳池　明起重開（內附名單）

康樂及文化事務署於昨（19日）公布，33個公眾游泳池明日（21日）重開，15個刊憲泳灘也會於周六（23日）重開。

康文署會採取特別措施，如只開放主池、副池、訓練池或習泳池等設施；暫時調低泳池入場人數；泳池內不得進行多於八人的群組聚集；暫停開放觀眾席等。

市民今日（20日）開始可到指定公眾游泳池月票售票處場地及各分區康樂事務辦事處的康體通訂場處購買泳池月票。除15個重開的刊憲泳灘外，其餘泳灘繼續關閉。

另一方面，環保署5月21日重開環保園訪客中心、T•PARK［源．區］訪客中心、WEEE•PARK訪客中心、粉嶺環境資源中心、龍虎山環境教育中心和流動環境資源中心，所有導賞團均會在設施重開時恢復；各「綠在區區」也於明日恢復訪客及教育活動。漁護署轄下郊野公園的燒烤地點和露營地點亦於明日重新開放。

以下為重新開放的公眾游泳池名單： 香港島： 堅尼地城游泳池 柴灣游泳池 港島東游泳池 包玉剛游泳池 摩理臣山游泳池 維多利亞公園游泳池 灣仔游泳池(只供團體訓練之用) 九龍： 九龍仔游泳池 大環山游泳池 佐敦谷游泳池 觀塘游泳池 荔枝角公園游泳 池李鄭屋游泳池 深水埗公園游泳池 大角咀游泳池 新界： 東涌游泳池 葵盛游泳池 青衣游泳池 青衣西南游泳池 粉嶺游泳池 西貢游泳池 將軍澳游泳池 顯田游泳池 馬鞍山游泳池 沙田賽馬會游泳池 大埔游泳池 城門谷游泳池 荃景圍胡忠游泳池 屯門西北游泳池 屯門游泳池 天水圍游泳池 元朗游泳池 屏山天水圍游泳池

以下為重新開放的15個刊憲泳灘：

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