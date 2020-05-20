【新冠肺炎】以色列發明遙控用餐口罩　出街食飯唔使除口罩

疫情期間全民人心惶惶，惟日常出街食飯時不得不除去口罩，實在令人擔憂。而本周以色列 Avtipus專利發明實驗室 設計了一款通過遙控桿控制開合的口罩， 讓民眾外出用餐時無需摘口罩也可以進食，減少感染病毒的風險。

據實驗室研發人員介紹，這個口罩有一個遠程控制桿，通過擠壓控制桿，口罩前面會打開一個狹槽，食物就可以通過。進食固體食物時，可以像 經典遊戲《食鬼》（Pac-Man） 一樣，將食物放入嘴內。

研發人員演示這種口罩時稱，當叉子碰到口罩時，口罩可以通過機械遙控自動開啟；當把叉子拿出來，口罩就會自動合上。 研發該口罩的公司 計劃在幾個月內開始生產這種口罩，並已經提交了專利申請。

有評論認為這種口罩就是生活必需品，方便用餐時使用；不過也有人認為，該口罩的實用性不強，例如吃冰淇淋時。

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