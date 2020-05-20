憧憬兩會政策　恒指夜期升逾百點　瑞幸盤前曾瀉逾50%（不斷更新）

▲ 道指期貨升100點 恒指黑期跌約80點（不斷更新）

兩會明日正式舉行，市場憧憬救市政策推出，恒生指數指日間交易時段牛皮後，夜期表現明顯改善並衝高。另外，短期亦需留意外圍表現，特別是美股能否反彈，若走勢改善，港股後市動力或再增添。至於個股投資者，則宜留意中概股瑞幸（美股：LK）表現。瑞幸盤前曾瀉逾50%。

追縱更多【科網狂潮】消息

【19：15】恒指夜期報24546點，升105點，高水146點。

【19：06】三星標普高盛原油期貨ETF （03175）公布，將於周四（21日）恢復基金單位的增設。

【原油ETF】3175周四恢復增設基金單位 增加結算經紀

【18：48】渣打集團 （02888） 公布，已完成向盤谷銀行出售印尼寶石銀行（Permata）44.56%股權，涉資17萬億印尼盾（約83億港元）。

渣打完成出售印尼寶石銀行約44%股權 涉83億元

【17：35】小米（01810）公布首季業績，智能手機收入按年增長12.3%至303億元人民幣。

【小米業績】小米首季經調整利潤升1成 勝預期

【瑞幸造假】瑞幸咖啡復牌 盤前暴跌五成後跌幅收窄

揭美國退休基金持倉20大中資股 若全數沽出料港股最傷

【原油ETF】3175周四恢復增設基金單位 增加結算經紀

美股回吐，受累多名疫苖專家質疑生物科技商Moderna研發中新冠肺炎疫苖療效，道指跌390點。美股期貨今早向上，帶動恒生指數高開74點，開報24462點，早段曾升逾100點觸24500點水平，不過滙豐 （00005） 股價拖累下，大市曾倒跌。騰訊 （00700） U盤拉升逾2%，帶動大市轉升。恒生指數收報24399點，升11點，成交1017億元。

【16：30】即月期指收報24441點，升101點或0.4%，轉高水41點。

【WVR染藍】恒指公司：3家W股基本達標 8月季檢視乎計分

【ETF攻略】恒指納W股 盈富基金股息點算？

【16：10】瑞聲 （02018） 升6.8%，為表現最好藍籌；聯通 （00762） 跌3.7%，藍籌中表現最差。

【16：10】恒生指數收報24399點，升11點。國指收報9898點，升14點。主板成交1017億元。騰訊 （00700） U盤抽升2.3%，收報440元，成交92.6億，抵銷滙豐 （00005） 跌2.5%，收報38.45元。

【16：00】恒生指數U盤前跌16點，報24371點。

【15：45】恒指尾市仍變動不大，跌約30點，報24358點。滙豐 （00005） 雖跌2.4%，惟騰訊 （00700） 升1.9%，支撐大市。

【15：12】滙豐 （00005） 股價跌2%，試穿今早低位38.6元。

【15：00】內地股市午後續向下，上證跌0.5%；深證跌0.9%；創業板指跌1.2%

【14：50】騰訊 （00700） 升幅午後擴大至1.5%，高見437元。

【14：44】平安好醫生 （01833） 升幅擴大至6%，高見107.6元，按今日低位98.4元計，低位反彈逾9%。匯證最新維持對平安好醫生正面看法，續看「買入」，目標價則由82元大幅調高至117.5元。

【14：43】中芯 （00981） 高開倒跌3%，低見18.68元。

【14：42】大市最新跌約20點，維持窄幅上落。

【14：01】沛嘉醫療 （09996） 股價升逾6%，高見28.85元創上市新高，按高位計上市4日已累升近88%。

【13：48】手遊股見炒作，中手游 （00302） 升17%；友誼時光 （06820） 亦升近12%，破頂高見3.2元。另外，IGG （00799） 升6%；心動公司 （02400） 升2.1%。

【手遊股】中手游大漲15% 友誼時光升一成

【13：41】平安好醫生 （01833） 低開拗腰倒升逾2%，高見104元。

【13：05】恒騰 （00136） 升勢未止，股價再升17%，高見0.187元，股價連升第4日。

【13：04】港鐵 （00066） 逆市升0.6%。港鐵主席歐陽伯權指出，港鐵年初的乘客量已下跌40%，單在1、2月已損失13億元利潤，但強調會迎難而上，與香港人共同度過難關。

港鐵：3月及4月客量比2月更差 冀限聚令放寬可令客量回升

【13：02】港股午後初段偏軟，跌約20點，報24366點。

【12：00】恒生指數半日跌23點，中午收報24364點。國指中午收報9893點，升9點或0.1%。主板成交560億元。滙豐 （00005） 半日跌1.9%，中午收報38.7元。

【11：44】港股中午收市前跌約35點，報24352點。

【11：30】內地股市半日偏軟，上證跌近0.5%；深證跌0.6%；創業板指跌0.5%。

【兩會2020】貝萊德：中央或在三大重點政策上出現微調

【11：26】地產股下跌，恒地 （00012） 跌1.2%；新地 （00016） 跌0.7%；新世界 （00017） 跌1.9%；信置 （00083） 跌1.7%；長實 （01113） 跌1.4%。

【10：57】瑞聲 （02018） 升幅擴大至7%，高見44.15元；另一手機孖寶舜宇 （02382） 升1.9%。

【10：54】三桶油向下，中海油 （00883） 跌2.2%；中石油 （00857） 跌1.1%；中石化 （00386） 跌1.3%。

【10：49】中手游 （00302） 升13%，高見2.78元。

【10：44】藥業股向上，中生製藥 （01177） 升2.6%；石藥 （01093） 升3%，高見16.34元。

【10：33】港股轉跌約60點，報24328點。

【10：32】阿里巴巴 （09988） 轉跌0.2%，低見209.4元。美團 （03690） 仍升1.8%，小米 （01810） 升1%。

【10：22】滙豐 （00005） 跌幅擴大至近2%，低見38.6元，個股拖累大市近40點。

【10：18】大市早段觸24500點後，恒指一度轉跌，低見24385點，最新升約20點。

【10：08】港股升幅收窄至約20點，回落至24400點水平。

【10：05】堡獅龍bossini （00592） 股價再抽上，股價升23%高見0.24元。早前由李寧家族持有的非凡中國 （08032） 聯同bossini創辦人羅定邦後人羅正杰，以作價4662萬元，向堡獅龍大股東羅家聖收購66.6%已發行股本。

【李寧入主】非凡中國夥羅正杰收購bossini 作價僅4662萬元

【10：02】金融股逆市向下，滙豐 （00005） 跌1.4%，跌穿39元水平，低見38.9元；渣打 （02888） 跌1%，低見38.3元。

【09：59】美團 （03690） 升2%，股價再破頂，高見128.6元創上市新高。

【09：54】銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 升1.8%；美高梅 （02282） 抽升半成；永利 （01128） 升2.5%；澳博 （00880） 升2.8%；新濠 （00200） 升2.2%。

澳門旅遊局介紹澳門旅遊復甦計劃，計劃分三個階段進行：第一階段啟動支持本地業界及海內外預熱宣傳計劃；第二階段將根據疫情的發展，在部份地區的出入境政策恢復後展開宣傳工作，向過夜旅客提供免費半天遊；第三階段視乎國際市場的恢復情況制定復甦預案，重點推出對航空、海運、跨境陸路巴士等交通網絡上的優惠措施。

【09：52】小米 （01810） 績前升幅擴至2.1%，高見12.92元，上試13元水平。

【小米業績】小米績前曾逼13元 券商料首季盈利平穩

【09：45】人行1年期貸款市場報價利率（LPR）為3.85%，5年期以上貸款市場報價利率（LPR）為4.65%，均與此前持平。

【09：44】巨騰 （03336） 發盈喜，股價升半成高見2.49元。集團預期半年將錄得應佔溢利，去年同期則錄得應佔虧損約4700萬元。

【09：42】復星醫藥 （02196） 升1.1%，高見27.95元。復星集團董事長郭廣昌在接受電話訪問時表示，期望集團旗下復星醫藥一種正在研發的肺炎疫苗，可獲授權在內地試驗，以解決疫情及經濟信心問題。

復星醫藥郭廣昌：期望疫苗可獲授權在內地試驗

【09：42】手機孖寶續彈，瑞聲 （02018） 升2.1%；舜宇 （02382） 升1.9%。

【09：41】港股升幅擴大至100點，上試24500點水平。

【09：39】港交所 （00388） 早段轉升0.8%，報267.2元。除京東（美︰JD） 外，網易（美︰NTES）據報亦計劃於6月上旬在港第二上市，集資額料介乎10至20億美元（約78至156億港元）。

【新股IPO】京東、網易據報6月初招股 微醫傳本月底提交上市申請（第二版）

【09：35】HMVOD視頻 （08103） 未止跌，今早再挫逾兩成，低見0.18元。

【09：34】經營九巴等巴士業務的載通國際 （00062） 發盈警，料2020年上半年將虧損，而去年同期盈利為3.02億元。載通股價今早逆市跌0.6%，低見17元。

【九巴盈警】載通：上半年轉盈為虧 恢復時間未明

【09：31】周黑鴨 （01458） 股價逆市跌6%，低見3.86元，成交近4億元。

【09：28】阿里巴巴 （09988） 升0.6%，開報211元；美團 （03690） 升0.6%，開報126.5元；小米 （01810） 今公布業績，績前靠穩升0.2%，開報12.68元。

【09：27】平安好醫生 （01833） 未止跌，股價今早跌近1%，企100元關口。平安好醫生發通告，表明因前首席執行官王濤管理職責未達董事會預期而決定免職。

至於另一網上醫療股阿里健康 （00241） 升0.5%。

【科網狂潮】平安好醫生再發通告確認前CEO王濤被炒 職責未達董事會預期（第二版）

【09：26】A股個別發展，上證跌0.07%，深證升0.04%，創業板指0.24%。

【09：25】聯想 （00992） 績後高開1.6%，開報4.45元。

【09：23】滙豐 （00005） 逆市跌0.9%，開報39.1元；中移動 （00941） 跌1.1%，開報56.3元；港交所 （00388） 開報264.8元，跌0.2%。

【09：20】恒生指數高開74點，開報24462點。國指高開42點，開報9925點。騰訊 （00700） 、友邦 （01299） 高開1%，騰訊開報434.6元升1.1%；友邦開報71.3元升1.3%。

【09：16】人民幣中間價報7.0956，下調44點子。

【09：14】即月期指開報24315點，跌25點或0.1%。

【08：58】紐約期油亞洲時段延續升勢，升2.1%，報32.5美元；布蘭特期油跌0.5%，報34.49美元。

【08：56】日經225指數升111點或0.5%，報20544點；南韓KOSPI指數跌不足0.1%，報1979點。

【08：50】恒指黑期跌約80點，報24317點；美股期貨回升，道指期貨升100點，報24258點。

【08：30】納斯達克交易所公布，有「中國星巴克」之稱的連鎖咖啡店瑞幸咖啡（Luckin Coffee，美：LK）將於5月20日復牌。瑞幸咖啡早前宣布，已於5月15日收到納斯達克交易所要求退市的書面通知，公司則要求舉行聽證會以作應對。

【瑞幸造假】瑞幸咖啡今復牌 納斯達克此前要求除牌

【08：05】聯想集團 （00992） 公布全年業績，聯想權益持有人應佔溢利6.65億美元，按年增長12%，聯想每股基本盈利5.58美仙，派末期息21.5港仙。至於單計第4財季，聯想賺4300萬美元，按年減少53%。

【聯想業績】聯想集團全年多賺12% 末期息21.5港仙

【07：00】美股回吐，道指跌390點，報24206點，跌幅1.6%；標指跌30點，報2922點，跌幅1%；納指跌49點，報9185點，跌幅0.5%。

港股ADR收報24161點，跌227點或0.9%。恒指夜期偏軟，收報24283點，跌57點，低水105點，成交18,197張。]

道指跌390點港股ADR跌227點 紐約期油4連升

【疫情焦點】全球累計近500萬確診 美國累計確診逾157萬

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」



一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品



責任編輯︰梁浩碩