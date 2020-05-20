恒生指數高開74點　騰訊、友邦升1%（不斷更新）

▲ 道指期貨升100點 恒指黑期跌約80點（不斷更新）

美股回吐，受累多名疫苖專家質疑生物科技商Moderna研發中新冠肺炎疫苖療效，道指跌390點。至於港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開227點，恒指料開報24161點，守24000點水平。

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【09：27】平安好醫生 （01833） 未止跌，股價今早跌近1%，企100元關口。平安好醫生發通告，表明因前首席執行官王濤管理職責未達董事會預期而決定免職。

至於另一網上醫療股阿里健康 （00241） 升0.5%。

【科網狂潮】平安好醫生再發通告確認前CEO王濤被炒 職責未達董事會預期（第二版）

【09：26】A股個別發展，上證跌0.07%，深證升0.04%，創業板指0.24%。

【09：25】聯想 （00992） 績後高開1.6%，開報4.45元。

【09：23】滙豐 （00005） 逆市跌0.9%，開報39.1元；中移動 （00941） 跌1.1%，開報56.3元；港交所 （00388） 開報264.8元，跌0.2%。

【09：20】恒生指數高開74點，開報24462點。國指高開42點，開報9925點。騰訊 （00700） 、友邦 （01299） 高開1%，騰訊開報434.6元升1.1%；友邦開報71.3元升1.3%。

【09：16】人民幣中間價報7.0956，下調44點子。

【09：14】即月期指開報24315點，跌25點或0.1%。

【08：58】紐約期油亞洲時段延續升勢，升2.1%，報32.5美元；布蘭特期油跌0.5%，報34.49美元。

【08：56】日經225指數升111點或0.5%，報20544點；南韓KOSPI指數跌不足0.1%，報1979點。

【08：50】恒指黑期跌約80點，報24317點；美股期貨回升，道指期貨升100點，報24258點。

【08：30】納斯達克交易所公布，有「中國星巴克」之稱的連鎖咖啡店瑞幸咖啡（Luckin Coffee，美：LK）將於5月20日復牌。瑞幸咖啡早前宣布，已於5月15日收到納斯達克交易所要求退市的書面通知，公司則要求舉行聽證會以作應對。

【瑞幸造假】瑞幸咖啡今復牌 納斯達克此前要求除牌

【08：05】聯想集團 （00992） 公布全年業績，聯想權益持有人應佔溢利6.65億美元，按年增長12%，聯想每股基本盈利5.58美仙，派末期息21.5港仙。至於單計第4財季，聯想賺4300萬美元，按年減少53%。

【聯想業績】聯想集團全年多賺12% 末期息21.5港仙

【07：00】美股回吐，道指跌390點，報24206點，跌幅1.6%；標指跌30點，報2922點，跌幅1%；納指跌49點，報9185點，跌幅0.5%。

港股ADR收報24161點，跌227點或0.9%。恒指夜期偏軟，收報24283點，跌57點，低水105點，成交18,197張。]

道指跌390點港股ADR跌227點 紐約期油4連升

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責任編輯︰梁浩碩