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恒生指數觸24500點後轉跌　金融股拖累滙豐跌逾1%（不斷更新）

金融經濟 10:50 2020/05/20

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道指期貨升100點　恒指黑期跌約80點（不斷更新）

美股回吐，受累多名疫苖專家質疑生物科技商Moderna研發中新冠肺炎疫苖療效，道指跌390點。至於港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開227點，恒指料開報24161點，守24000點水平。

揭美國退休基金持倉20大中資股　若全數沽出料港股最傷

【ETF攻略】恒指納W股　盈富基金股息點算？

【兩會2020】貝萊德：中央或在三大重點政策上出現微調

【10：49】中手游 （00302） 升13%，高見2.78元。

【10：44】藥業股向上，中生製藥 （01177） 升2.6%；石藥 （01093） 升3%，高見16.34元。

【10：33】港股轉跌約60點，報24328點。

【10：32】阿里巴巴 （09988） 轉跌0.2%，低見209.4元。美團 （03690） 仍升1.8%，小米 （01810） 升1%。

【10：22】滙豐 （00005） 跌幅擴大至近2%，低見38.6元，個股拖累大市近40點。

【10：18】大市早段觸24500點後，恒指一度轉跌，低見24385點，最新升約20點。

【10：08】港股升幅收窄至約20點，回落至24400點水平。

【10：05】堡獅龍bossini （00592） 股價再抽上，股價升23%高見0.24元。早前由李寧家族持有的非凡中國 （08032）  聯同bossini創辦人羅定邦後人羅正杰，以作價4662萬元，向堡獅龍大股東羅家聖收購66.6%已發行股本。

【李寧入主】非凡中國夥羅正杰收購bossini　作價僅4662萬元

【10：02】金融股逆市向下，滙豐 （00005） 跌1.4%，跌穿39元水平，低見38.9元；渣打 （02888） 跌1%，低見38.3元。

【09：59】美團 （03690） 升2%，股價再破頂，高見128.6元創上市新高。

【09：54】銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 升1.8%；美高梅 （02282） 抽升半成；永利 （01128） 升2.5%；澳博 （00880） 升2.8%；新濠 （00200） 升2.2%。

澳門旅遊局介紹澳門旅遊復甦計劃，計劃分三個階段進行：第一階段啟動支持本地業界及海內外預熱宣傳計劃；第二階段將根據疫情的發展，在部份地區的出入境政策恢復後展開宣傳工作，向過夜旅客提供免費半天遊；第三階段視乎國際市場的恢復情況制定復甦預案，重點推出對航空、海運、跨境陸路巴士等交通網絡上的優惠措施。

【09：52】小米 （01810） 績前升幅擴至2.1%，高見12.92元，上試13元水平。

【小米業績】小米績前曾逼13元　券商料首季盈利平穩

【09：45】人行1年期貸款市場報價利率（LPR）為3.85%，5年期以上貸款市場報價利率（LPR）為4.65%，均與此前持平。

【09：44】巨騰 （03336） 發盈喜，股價升半成高見2.49元。集團預期半年將錄得應佔溢利，去年同期則錄得應佔虧損約4700萬元。

【09：42】復星醫藥 （02196） 升1.1%，高見27.95元。復星集團董事長郭廣昌在接受電話訪問時表示，期望集團旗下復星醫藥一種正在研發的肺炎疫苗，可獲授權在內地試驗，以解決疫情及經濟信心問題。

復星醫藥郭廣昌：期望疫苗可獲授權在內地試驗

【09：42】手機孖寶續彈，瑞聲 （02018） 升2.1%；舜宇 （02382） 升1.9%。

【09：41】港股升幅擴大至100點，上試24500點水平。

【09：39】港交所 （00388） 早段轉升0.8%，報267.2元。除京東（美︰JD） 外，網易（美︰NTES）據報亦計劃於6月上旬在港第二上市，集資額料介乎10至20億美元（約78至156億港元）。

【新股IPO】京東、網易據報6月初招股　微醫傳本月底提交上市申請（第二版）

【09：35】HMVOD視頻 （08103） 未止跌，今早再挫逾兩成，低見0.18元。

【09：34】經營九巴等巴士業務的載通國際 （00062） 發盈警，料2020年上半年將虧損，而去年同期盈利為3.02億元。載通股價今早逆市跌0.6%，低見17元。

【九巴盈警】載通：上半年轉盈為虧　恢復時間未明

【09：31】周黑鴨 （01458） 股價逆市跌6%，低見3.86元，成交近4億元。

【09：28】阿里巴巴 （09988） 升0.6%，開報211元；美團 （03690） 升0.6%，開報126.5元；小米 （01810） 今公布業績，績前靠穩升0.2%，開報12.68元。

【09：27】平安好醫生 （01833） 未止跌，股價今早跌近1%，企100元關口。平安好醫生發通告，表明因前首席執行官王濤管理職責未達董事會預期而決定免職。

至於另一網上醫療股阿里健康 （00241） 升0.5%。

【科網狂潮】平安好醫生再發通告確認前CEO王濤被炒　職責未達董事會預期（第二版）

【09：26】A股個別發展，上證跌0.07%，深證升0.04%，創業板指0.24%。

【09：25】聯想 （00992） 績後高開1.6%，開報4.45元。

【09：23】滙豐 （00005） 逆市跌0.9%，開報39.1元；中移動 （00941） 跌1.1%，開報56.3元；港交所 （00388） 開報264.8元，跌0.2%。

【09：20】恒生指數高開74點，開報24462點。國指高開42點，開報9925點。騰訊 （00700） 、友邦 （01299） 高開1%，騰訊開報434.6元升1.1%；友邦開報71.3元升1.3%。

【09：16】人民幣中間價報7.0956，下調44點子。

【09：14】即月期指開報24315點，跌25點或0.1%。

【08：58】紐約期油亞洲時段延續升勢，升2.1%，報32.5美元；布蘭特期油跌0.5%，報34.49美元。

【08：56】日經225指數升111點或0.5%，報20544點；南韓KOSPI指數跌不足0.1%，報1979點。

【08：50】恒指黑期跌約80點，報24317點；美股期貨回升，道指期貨升100點，報24258點。

【08：30】納斯達克交易所公布，有「中國星巴克」之稱的連鎖咖啡店瑞幸咖啡（Luckin Coffee，美：LK）將於5月20日復牌。瑞幸咖啡早前宣布，已於5月15日收到納斯達克交易所要求退市的書面通知，公司則要求舉行聽證會以作應對。

【瑞幸造假】瑞幸咖啡今復牌　納斯達克此前要求除牌

【08：05】聯想集團 （00992）  公布全年業績，聯想權益持有人應佔溢利6.65億美元，按年增長12%，聯想每股基本盈利5.58美仙，派末期息21.5港仙。至於單計第4財季，聯想賺4300萬美元，按年減少53%。

【聯想業績】聯想集團全年多賺12%　末期息21.5港仙

【07：00】美股回吐，道指跌390點，報24206點，跌幅1.6%；標指跌30點，報2922點，跌幅1%；納指跌49點，報9185點，跌幅0.5%。

港股ADR收報24161點，跌227點或0.9%。恒指夜期偏軟，收報24283點，跌57點，低水105點，成交18,197張。]

道指跌390點港股ADR跌227點　紐約期油4連升

【疫情焦點】全球累計近500萬確診　美國累計確診逾157萬

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 中手遊（00302） 石藥集團（01093） 中國生物製藥（01177） 堡獅龍（00592） 渣打集團（02888） 美高梅中國（02282） 金沙中國有限公司（01928） 銀河娛樂（00027） 巨騰國際（03336）

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