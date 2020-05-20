【瑞幸造假】瑞幸咖啡爭取今日復牌　不理納斯達克除牌要求

▲ 瑞幸咖啡財務造假後股價大瀉兼停牌，納斯達克要求公司除牌，但瑞幸仍爭取周三復牌。

納斯達克交易所公布，有「中國星巴克」之稱的連鎖咖啡店瑞幸咖啡（Luckin Coffee，美：LK）將於5月20日復牌。瑞幸咖啡早前宣布，已於5月15日收到納斯達克交易所要求退市的書面通知，公司則要求舉行聽證會以作應對。

瑞幸咖啡此前自揭財務數據造假，瑞幸咖啡自4月初以來一直停牌，停牌前股價因披露交易造假而在一個交易日內暴跌逾75%，停牌前報4.39美元。

瑞幸咖啡在監管公告中稱，納斯達克交易所於5月15日提到與瑞幸交易作假，以及過去未公開披露重大信息相關的擔憂。瑞幸仍將保持上市狀態，等候上訴聽證會結果。預計聽證會將在提出聽證申請後45天內安排舉行。

針對瑞幸咖啡被納斯達克要求退市消息，瑞幸咖啡董事長陸正耀於凌晨發布聲明稱，瑞幸已根據階段性調查結果，第一時間處理相關責任人、重組董事會、更新管理層、積極進行整改，但納斯達克不等最終調查結果就要求公司退市，出乎意料，對此個人深感失望和遺憾。

他又表示，創業以來掙到的錢幾乎全部投入到了實體企業中，質押瑞幸咖啡股票所得資金，也全部用於支持旗下各個企業的經營發展，沒有用於個人揮霍，更沒有轉移資產，對此願意接受任何調查。

MSCI指數公司早前宣布，將中國版星巴克的瑞幸咖啡剔出MSCI中國指數，5月29日收市後生效。

正值瑞幸咖啡造假風波之際，日前路透引述消息人士指，納斯達克將公布對首次公開發行（IPO）的新限制，新規要求企業集資規模2500萬美元，或上市後市值的四分之一，亦要審計公司確保上市企業財務資料，要符合國際會計標準。

【瑞幸造假】納斯達克要求除牌 瑞幸：要求舉行聽證會

納斯達克將收緊上市規則 限制中資企業IPO

【ETF攻略】瑞幸咖琲又停牌又被剔出MSCI指數 ETF會點？

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」



一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品



責任編輯︰梁浩碩