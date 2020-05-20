  • 28°C
香港時間 : 2020520日 (三) 10:55
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【瑞幸造假】瑞幸咖啡爭取今日復牌　不理納斯達克除牌要求

金融經濟 08:30 2020/05/20

分享：

瑞幸咖啡財務造假後股價大瀉兼停牌，納斯達克要求公司除牌，但瑞幸仍爭取周三復牌。

納斯達克交易所公布，有「中國星巴克」之稱的連鎖咖啡店瑞幸咖啡（Luckin Coffee，美：LK）將於5月20日復牌。瑞幸咖啡早前宣布，已於5月15日收到納斯達克交易所要求退市的書面通知，公司則要求舉行聽證會以作應對。

瑞幸咖啡此前自揭財務數據造假，瑞幸咖啡自4月初以來一直停牌，停牌前股價因披露交易造假而在一個交易日內暴跌逾75%，停牌前報4.39美元。

瑞幸咖啡在監管公告中稱，納斯達克交易所於5月15日提到與瑞幸交易作假，以及過去未公開披露重大信息相關的擔憂。瑞幸仍將保持上市狀態，等候上訴聽證會結果。預計聽證會將在提出聽證申請後45天內安排舉行。

針對瑞幸咖啡被納斯達克要求退市消息，瑞幸咖啡董事長陸正耀於凌晨發布聲明稱，瑞幸已根據階段性調查結果，第一時間處理相關責任人、重組董事會、更新管理層、積極進行整改，但納斯達克不等最終調查結果就要求公司退市，出乎意料，對此個人深感失望和遺憾。

他又表示，創業以來掙到的錢幾乎全部投入到了實體企業中，質押瑞幸咖啡股票所得資金，也全部用於支持旗下各個企業的經營發展，沒有用於個人揮霍，更沒有轉移資產，對此願意接受任何調查。

MSCI指數公司早前宣布，將中國版星巴克的瑞幸咖啡剔出MSCI中國指數，5月29日收市後生效。

正值瑞幸咖啡造假風波之際，日前路透引述消息人士指，納斯達克將公布對首次公開發行（IPO）的新限制，新規要求企業集資規模2500萬美元，或上市後市值的四分之一，亦要審計公司確保上市企業財務資料，要符合國際會計標準。

【瑞幸造假】納斯達克要求除牌　瑞幸：要求舉行聽證會

納斯達克將收緊上市規則　限制中資企業IPO

【ETF攻略】瑞幸咖琲又停牌又被剔出MSCI指數　ETF會點？

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯︰梁浩碩

美股 瑞幸咖啡（美：LK） 除牌 停牌 復牌

上一篇文章

【中美角力】庫德洛：沒有人有信心投資中國企業　料北京不會減持美國國債

下一篇文章

【疫情焦點】全球累計近500萬確診　美國累計確診逾157萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限聚令】限聚令延長至6月4日、4類場所停業多一周　復課不改
【限聚令】限聚令延長至6月4日、4類場所停業多一周　復課不改
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【恒指夜期】恒指夜期跌57點　騰訊ADR跌阿里巴巴ADR升（不斷更新）
【恒指夜期】恒指夜期跌57點　騰訊ADR跌阿里巴巴ADR升（不斷更新）
【存款收息】港銀頻劈港元定存息 抽iBond好過做定存？
【存款收息】港銀頻劈港元定存息 抽iBond好過做定存？
【保就業】保就業計劃下周一接受申請　政府：大部分僱主3至4周獲補貼
【保就業】保就業計劃下周一接受申請　政府：大部分僱主3至4周獲補貼
疫苗來了？美國藥廠Moderna新冠疫苗測試結果正面　股價急漲後即配股籌近百億元（第二版）
疫苗來了？美國藥廠Moderna新冠疫苗測試結果正面　股價急漲後即配股籌近百億元（第二版）