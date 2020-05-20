【聯想業績】聯想集團升逾7%後倒跌收場　全年多賺12%

▲ 【聯想業績】聯想集團全年多賺12% 末期息21.5港仙

聯想集團 （00992） 公布全年業績，聯想權益持有人應佔溢利6.65億美元，按年增長12%，聯想每股基本盈利5.58美仙，派末期息21.5港仙。至於單計第4財季，聯想賺4300萬美元，按年減少53%。

聯想集團股價績後高開1.6%，開報4.45元，其後升幅曾擴大至7%，高見4.74元，惟之後轉跌，最終收報4.35元，跌0.7%，成交5.86億元。

聯想全年收入507.16億美元，按年減少0.6%。由於新冠肺炎爆發，工廠停工對集團營業額產生重大影響，導致集團第4財季營業額按年下降9.7%。由於個人電腦及智能設備業務的銷售組合的變更，毛利83.57億美元，按年增13%，毛利率16.5%，增加2.1百分點。

聯想表示，除稅前溢利有雙位數增長，得益於個人電腦和智能設備業務的強勁發展以及移動業務集團和數據中心集團的利潤改善。業務類別計，個人電腦及智能設備業務的除稅前溢利率達到創紀錄水平，而移動業務集團和數據中心業務集團盈利能力繼續改善。

展望方面，集團將迅速把握由於新冠肺炎帶來的典範轉移，包括在家工作和在家學習的興起。管理層認為，這些長期結構性轉變趨勢可以擴大個人電腦和智能設備業務和雲基礎設施需求的潛在市場，並加快5G服務的發展。

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責任編輯︰梁浩碩