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道指跌390點港股ADR跌227點　紐約期油4連升

金融經濟 07:30 2020/05/20

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道指跌390點港股ADR跌227點　紐約期油4連升

道指跌390點
美股回吐，受累多名疫苖專家質疑生物科技商Moderna研發中新冠肺炎疫苖療效，道指跌390點，報24206點，跌幅1.6%；標指跌30點，報2922點，跌幅1%；納指跌49點，報9185點，跌幅0.5%。

港股ADR跌227點
港股ADR收報24161點，跌227點或0.9%。恒指夜期偏軟，收報24283點，跌57點，低水105點，成交18,197張。

紐約期油4連升
原油價格個別發展，主要產油國落實減產，加上需求見回升迹象，紐約期油連升4日，收報32.5元，升0.68美元或2.1%；布蘭特期油則收報34.65元，跌0.16美元或0.5%。

美滙指數連跌3日
美滙指數連跌3日，美滙指數報99.58，跌近0.1%。歐元兌美元報1.0926；美元兌日圓報107.87。

美國10年期債息報0.692厘。

紐約期金升0.6%
中美關係緊張，加上市場對經濟如何復甦仍不確定，資金流入金市，紐約期金收報1745.6美元，升11.2美元或0.6%。現貨金報1748美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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