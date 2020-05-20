【美股收市】Moderna疫苗療效惹質疑　道指急挫390點

美股反覆低走，尾市跌勢加劇至近400點，有多名疫苖專家質疑生物科技商Moderna研發中新冠肺炎疫苖的療效，指公司未能提供具說服力的技術資料，拖累道指急挫390點收市。Moderna（美︰MRNA）股價周一曾升近兩成，周二收市回吐一成。

能源及銀行股成跌市重災區，房地產及必需消費品股齊跌1.8%，家得寶（美︰HD）受新冠肺炎疫情影響，上季盈利按年挫10.7%拖累股價。沃爾瑪（美︰WMT）上季網購收入增74%，股價漲逾3.3%後有回吐。科技股早段有承接，惟納指收市前半小時轉升為跌。

英國4月申領失業救濟人數激增近70%，屬24年來最差，加上美國聯儲局主席鮑威爾在預先準備的國會證詞缺乏好消息，歐股升轉跌，美股開市亦下挫，道指最多曾跌394點。

本港今晨4時，道指跌390點，報24206點，跌幅1.6%；標指跌30點，報2922點，跌幅1%；納指跌49點，報9185點，跌幅0.5%；Stoxx歐洲600指數跌0.6%，英股跌0.8%。

標指11個板塊全綫下跌，能源股挫2.9%最傷，銀行股跌2.5%，公用及工業股分別跌1.7%及1.3%。

美元偏軟，美滙指數跌0.2%，報99.48；歐元升0.1%，報1.0927美元；日圓跌0.4%，報107.72兌1美元。

重磅股波音（美︰BA）跌3.7%，兩大油股埃克森美孚（美︰XOM）及雪佛龍（美︰CVX）齊跌逾3%，銀行股捱沽，高盛（美︰GS）跌2.2%，摩根大通（美︰JPM）及美國運通（美︰AXP）跌近2%及1.3%。

藥股未能倖免下跌，默克藥廠（美︰MRK）跌2.7%較同業輝瑞（美︰PFE）跌1%多。晶片股英特爾（美︰INTC）逆市升0.6%

波士頓聯儲銀行行長羅森格倫（Eric Rosengren）在接受美媒訪問時表示，將需要採取額外的貨幣政策及財政政策行動來應對疫情所帶來的經濟痛苦，他預計，美國失業率將在接近20%水平見頂，到年底將保持在雙位數水平。

較早時，聯儲局主席鮑威爾聯同財長姆欽周二到參議院聽證會作證。在預先公布的證詞中，鮑威爾再次重申責任在國會，敦促請國會動用所有可以做的事，以協助美國人度過困境。

聯儲局最近研究顯示，在新冠肺炎疫情全球大流行的第一個月，美國年收入少於4萬美元的家庭中，有近40%都失業。

鮑威爾在最近的講話中多次暗示，國會必須做更多的事情來支持經濟。眾議院此前已經通過了規模達3萬億美元的紓困方案，但共和民主兩黨在下一步分歧很大。

紓困方案由民主黨提出，包括向州及地區政府撥款1萬億美元，向每戶發放最多6,000美元及支援病毒測試。



