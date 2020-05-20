【美股午市】鮑威爾證詞乏利好科技股有吸納 道指跌幅收窄

美股午市跌幅收窄，科技股有承接，納指升1.7%，晶片股英特爾走俏升2.3%，運動用品股耐吉亦升2.5%。油價轉升為跌，油股受拖累，埃克森美孚及雪佛龍跌約2%。

英國4月申領失業救濟人數激增近70%，屬24年來最差，加上美國聯儲局主席鮑威爾在預先準備的國會證詞缺乏好消息，歐股升轉跌，美股開市亦下挫，道指曾跌221點。

本港今晨1時30分，道指跌88點，報24508點，標指持平，報2954點，納指升67點，報9302點；Stoxx歐洲600指數收市跌0.6%，英股跌0.8%。

受生物科企Moderna周一公布的新冠肺炎疫苗研究進展影響，美元偏軟，美滙指數曾跌0.4%，報99.23，午市跌幅收窄至0.2%；歐元升0.2%，報1.0934美元；日圓跌0.4%，報107.79兌1美元。

聯儲局主席鮑威爾聯同財長姆欽周二到參議院聽證會作證。在預先公布的證詞中，鮑威爾再次重申責任在國會，敦促請國會動用所有可以做的事，以協助美國人渡過困境。

聯儲局最近研究顯示，在新冠肺炎疫情全球大流行的第一個月，美國年收入少於4萬美元的家庭中，有近40%都失業。

鮑威爾在最近的講話中多次暗示，國會必須做更多的事情來支持經濟。眾議院此前已經通過了規模達3萬億美元的紓困方案，但共和民主兩黨在下一步分歧很大。

紓困方案由民主黨提出，包括向撥款州及地區政府撥款1萬億美元，並向每戶發放最多6,000美元，及支援新冠肺炎病毒測試。

鮑威爾在預備證詞提到，所有抑制病毒的措施等同為每位美國人及公眾健康作的投資；為了社會，國會應做所有可做的事情，以紓緩所有受影響的美國人。