194票全票通過　世衛需獨立調查新冠疫情

瑞士日內瓦舉行世衛大會周二（19日）在沒有成員提出反對下，全票通過就國際應對新冠肺炎疫情，展開不偏不倚、獨立且全面的調查，當中為回應近日有聲音指在世衛很遲才公布新冠肺炎為全球緊急衛生危機，故草案亦包括調查世衛的應對行動。

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美國總統特朗普（Donald Trump）早前批評，世衛是中國的傀儡，又指會停止向世衛撥款。他又點名批評中國試圖隱瞞新冠疫情爆發，最終導致全球出現衛生危機。較早前，美國衛生部長Alex Azar在世衛大會中嚴厲批評中國，指「我們必須坦率地說，這次疫情失控的原因之一，是世衛未能取得全球政府應對疫情時所需的資料，導致有許多人喪生。」

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