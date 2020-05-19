美監管機構要求瑞幸退市　瑞幸：將會辦聽證會

瑞幸咖啡周二（19日）發布公告，表示已在上周五（15日）收到納斯達克交易所的退市通知，決定將公司摘牌。瑞幸指，公司將會舉辦聽證會，而聽證會通常會在聽證請求日期後的30至45天內舉行，在結果出爐前，瑞幸咖啡維持在納斯達克的上市地位。

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根據美國證券交易委員會（SEC）公開的資料，當局決定將瑞幸退市是基於兩個理由，首先是根據上市規則5101，瑞幸咖啡上月２日所發出的公告中，涉及虛假交易，影響公眾利益，其次根據上市規定5250，瑞幸咖啡未能公開有效訊息，並以此進行了虛假交易。

上月2日，瑞幸咖啡曾發表通告，表示發現公司營運總監劉劍財務造假，涉及約人民幣22億元交易額，公司董事會成立特別委員會，進行內部調查。其後，美國多家律師事務所對其發起集體訴訟，控告瑞幸咖啡作出虛假和誤導性陳述，違反美國證券法。消息曝光後，納斯達克要求瑞幸咖啡提供更多資訊，該股自上月7日起一直停牌，現時每股報4.39美元，市值約11億美元。

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在美國證券交易委員會要求退市前，中國證監會上月也曾公開表示，不接受瑞幸咖啡自曝財務造假以來，又指會就跨境監管合作與美國證監會溝通。而瑞幸咖啡於上周三（13日）開除行政總裁錢治亞以及營運總監劉劍，現時暫由董事兼高級副總裁郭謹一暫代行政總裁一職。錢治亞和劉劍也已辭去董事會職務。

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