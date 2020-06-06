【美國疫情】離不開白宮怎競選？ 特朗普有意外援軍

美國受新冠肺炎困擾，總統特朗普早前忙於應付疫情發布會等，離不開白宮進行競選活動。面臨日漸逼近的11月總統大選，特朗普不是坐以待斃，而是另出奇謀，借各個州長來過橋。

疫情事務纏身，特朗普離不開華府

競選不辦集會，改跟州長白宮會晤

雙方互贈高帽，營造團結和諧氛圍

【美國解封】特朗普人命押注 對民意賭一舖

【美國疫情】多州不理白宮指引照解封 特朗普反稱做得啱

▲ 4月30日會晤新澤西州州長。

從之前每日親力親為亮相疫情發布會，到如今不定時出席，但特朗普始終政務纏身，難以出行到遠離首都華盛頓的地方拉票，為11月競逐連任造勢。

不過，爭取支持也不一定要親自前往相關州分，特朗普便來一次「逆向思維」，倒過來請相關州分的州長到白宮會見商談。

短短3星期，特朗普已經會晤過全國約1/3的州長。過程頗為好氣氛，特朗普大讚州長「與眾不同」、「表現出色」，州長則報以感謝，多謝特朗普領導的聯邦政府在疫情最黑暗之時伸出援手等等，一片融洽境況。

這些供傳媒拍照的會面，正是特朗普團隊近期的刻意安排，為求彌補特朗普難以抽身離開白宮的競選不足；而這些州長不只來自共和黨，也有民主黨。雙方不見昔日的惡言相向，取而代之是互贈高帽。

【美國疫情】「重啟經濟必令疫情惡化」 德州州長照解封

【美國疫情分析】經濟重於人命？ 特朗普絕非唯一（訂戶專享）

▲ 5月6日跟艾奧瓦州州長會晤。

隸屬民主黨的新澤西州州長墨菲（Phil Murphy）4月底便到白宮橢圓形辦公室，跟特朗普見面。墨菲便大力誇獎對方︰「沒有你和你的管治，我們無法取得如此進展。我們感謝你所做的一切。」

盡管這些州長的言論大有客套說話的意味，但這些說話出自民主黨人之口，對共和黨的特朗普來說無疑有一定意義，以證明他不是分裂社會，而是能夠凝聚兩黨的領袖。

因此，熟悉白宮官員的消息人士透露，特朗普有意繼續這種跟州長的友好互動，繼續這種氣氛良好的政治宣傳。畢竟，紛紛擾擾並非廣大選民所樂見，和睦氣氛才能爭取到更多支持。

特朗普競選陣營更已經將之轉化為行動，推出網上宣傳片，加入多名民主黨州長讚揚特朗普的片段，還有宣傳片涵蓋兩黨州長，以證特朗普「得到兩黨支持」。

【美國疫情】打破政界傳統 奧巴馬另有所圖（訂戶專享）

【美國大選分析】民主黨初選落幕 贏家豈止拜登

▲ 5月7日跟德州州長會面。

特朗普需要州長支持，反過來，州長也需要特朗普，尤其各州如今正在是否解封，或判斷解封進度緩急的時刻，州長同時承受著抱持正反意見的巨大民意壓力。

毫無疑問，最大障礙是各州疫情未見顯著放緩，部分甚至仍然向上，可能引爆新一波疫情。

不過，如同本欄之前多度提及，盡早解封、恢復經濟活動，已經是美國大勢所趨、難以阻擋。既然如此，各州長跟特朗普眉來眼去，其實有其好處。

俗話說，樹大好遮蔭。解封最怕疫情反彈，但有了特朗普支持，即使不幸爆出新一波疫情，大眾焦點根本看不見州長，而只見特朗普。能夠得到如此掩護，州長又何樂而不為。

特朗普批民主黨州長阻重啟經濟 直指賓夕法尼亞州

【美國疫情】特朗普拒助各州測試 不滿州長自決復工

▲ 5月13日跟科羅拉多州州長見面。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品