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【美國疫情】特朗普離不開白宮怎競選？原來有意外援軍（訂戶專享）

環球政治 08:08 2020/05/20

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新冠肺炎在美國的疫情持續猖獗，總統特朗普忙於應付疫情發布會等，離不開白宮進行競選活動。面臨日漸逼近的11月總統大選，特朗普不是坐以待斃，而是另出奇謀，借各個州長來過橋。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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