【美國疫情】特朗普離不開白宮怎競選？原來有意外援軍（訂戶專享） 環球政治 08:08 2020/05/20 分享： 新冠肺炎在美國的疫情持續猖獗，總統特朗普忙於應付疫情發布會等，離不開白宮進行競選活動。面臨日漸逼近的11月總統大選，特朗普不是坐以待斃，而是另出奇謀，借各個州長來過橋。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【美國解封分析】特朗普人命押注 對民意賭一舖 2020/05/09 【美國解封分析】特朗普人命押注 對民意賭一舖 【美國疫情分析】經濟重於人命？ 特朗普絕非唯一（訂戶專享） 2020/03/26 【美國疫情分析】經濟重於人命？ 特朗普絕非唯一（訂戶專享） 【美國疫情】多州不理白宮指引照解封 特朗普反稱做得啱 2020/05/05 【美國疫情】多州不理白宮指引照解封 特朗普反稱做得啱 【美國疫情】「重啟經濟必令疫情惡化」 德州州長照解封 2020/05/06 【美國疫情】「重啟經濟必令疫情惡化」 德州州長照解封 最新專欄文章 更多 【中澳貿易戰】北京縱要施壓 有種澳洲貨碰不得（訂戶專享） 2020/05/19 【中澳貿易戰】北京縱要施壓 有種澳洲貨碰不得（訂戶專享） 【中澳貿易戰】中國加大麥關稅 澳洲夢醒時辰到 2020/05/19 【中澳貿易戰】中國加大麥關稅 澳洲夢醒時辰到 奧運會只此一個 單靠轉播行不通（訂戶專享） 2020/05/18 奧運會只此一個 單靠轉播行不通（訂戶專享） 英超不怕閉門作賽 只憂沒電視直播（訂戶專享） 2020/05/17 英超不怕閉門作賽 只憂沒電視直播（訂戶專享） 入場睇波睇演唱會 恐怕要2021年（訂戶專享） 2020/05/17 入場睇波睇演唱會 恐怕要2021年（訂戶專享） 政治 選舉 疫情 特朗普 白宮 美國 總統大選 新冠肺炎疫情 美國民主黨 美國共和黨 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入