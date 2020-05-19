【ETF攻略】恒指納W股　盈富基金股息點算？

▲ 盈富基金受累滙豐停派息後，所收股息已大減。

恒生指數諮詢同意納入同股不同權（簡稱W股）及第二上市企業，均為新經濟股，本港藍籌股其中一個特性，就是穩定，投資界一般預期，藍籌股每日變幅最好均為3%內，所以買盈富基金 （02800） 以追綜恒指表現的投資者，投資策略亦以穩陣為主，最好收多些股息。

盈富基金很少用來炒賣，一般是平均買入法，升市又買，跌市又買，50隻成分股以分散單一隻股份風險，以避免出現如投資滙豐 （00005） ，卻因滙豐停派息而影響收入。盈富基金一年股息回報約3至4厘，就像是複制強積金（MPF）恒指基金的買法。

恒指納入新經濟股後，會有兩個影響，第一是走勢增添波動，可能是容易大升大跌，例如美國納指科技股業績期中，科技股公布業績後，往往大升大跌一至兩成，情況在騰訊 （00700） 亦曾出現。

其二是新經濟股很少派高息，以下是拆解盈富股息資料：

1.騰訊是恒指最重磅股份，佔11.8%，以盈富1個基金單位計，最近1年僅收8053元股息。

2.建行 （00939） 最近1年派息，以盈富1個基金單位計，收息10.5萬元，較騰訊多12倍。

股份 盈富每1個基金單位

最近1年所收股息 建行 （00939） 105364元 中移動 （00941） 60794.5元 工行 （01398） 59005元 中行 （03988） 46179.7元 友邦 （01299） 44337.9元

3.在恒生指數佔比不高的股份，例如中石化 （00386） 佔比1.1%，在盈富每1個基金單位

最近1年所收股息，亦達22960元。

4.以盈富基金最新通告計，每個新增設的基金單位淨值為2460.78萬元，每個基金單位淨值24.6078元，即大約拆開100萬份來交易，盈富基金收報24.6元，升1.7%，成交14.9億元，為本港最活躍的ETF（交易所買賣基金）。

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編輯：譚志偉