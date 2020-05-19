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復星醫藥郭廣昌：期望疫苗可獲授權在內地試驗

金融經濟 22:01 2020/05/19

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復星集團董事長郭廣昌表示，研發疫苗不只是為了應對病毒侵襲，稱疫苗愈早推出，經濟環境便愈快復元

市場近來炒作肺炎疫苗研發成功的消息，美股昨日更因而大漲超過900點。外媒最新報道，復星集團董事長郭廣昌在接受電話訪問時表示，期望集團旗下復星醫藥 （02196） 一種正在研發的肺炎疫苗，可獲授權在內地試驗，以解決疫情及經濟信心問題。

郭廣昌表示，研發疫苗不只是為了應對病毒侵襲，「疫苗愈早推出，大眾的信心將愈佳，並令經濟環境愈快復元」。目前內地多個不同的疫苗研發項目中，有5個項目已處人體試驗階段。

事實上，疫苗研發雖是應對病毒的「最佳希望」，惟有效且安全的免疫疫苗通常需數年時間才成功推出，而愛滋病等病毒至今更仍未成績研發有效疫苗。

復星醫藥3月時曾宣布，獲德國生物技術商BioNTech許可在中國獨家開發及商業化mRNA技術平台，研發針對肺炎的疫苗產品。復星醫藥將向BioNTech支付最多8500萬美元（約6.6億港元）許可費，並在約定的銷售期間內，按產品年度毛利的35%支付銷售分成。

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