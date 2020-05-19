揭美國退休基金持倉20大中資股　若全數沽出料港股最傷

▲ 滙豐證券指，即使美國聯邦退休基金放棄投資中資股，對A股市場影響有限，因持股只佔A股市值約0.06%。

中美關係再度緊張，美國總統特朗普更威脅，要暫停美國聯邦退休基金投資中資股。滙豐證券認為，即使美國聯邦退休基金放棄投資中資股，對A股市場影響有限，因持股只佔A股市值約0.06%（約50億美元），相反美國退休基金重倉H股，若被迫拋售，港股料重傷。

中資股只佔美國退休金資產約0.8%

滙證指，隨內地逐步開放及改革金融市場，外資持有A股比例不斷上升，持股量已差不多是2016年的4倍，但佔A股總市值仍只有3.4%，因此即使礙於地緣政治風險要減少對A股的投資，影響亦相當有限。

該行估計，美國退休基金持有的資產中，約2500億美元為中資股，相當於美國退休基金總資產約0.8%，當中A股只佔約50億美元，故即使最壞情況要全數沽出A股，也不會造成大型衝擊。

外資料繼續增持A股

滙證認為，雖然MSCI今年料不會進一步擴大A股的比重，但在中國持續推動經濟轉型及刺激經濟政策下，相信外資仍會在未來數年逐漸增持A股。

滙證綜合美國25隻大型退休基金基金，其資產中約80%為H股及紅籌股，18%為美國上市的預託證券（ADR），A股只有2%。美國退休基金20大持股中，騰訊 （00700） 佔比最高，約7億美元，第二為阿里巴巴 （09988） 美國上市的ADR（美：BABA），近4億美元，第三為建行 （00939） 亦有逾3億美元。

美國退休基金持有的20大中資股 1. 騰訊 （00700） 2. 阿里巴巴ADR（美：BABA） 3. 建設銀行 （00939） 4. 平保 （02318） 5. 工商銀行 （01398） 6. 中國銀行 （09988） 7. 招商銀行 （03968） 8. 百勝中國（美：YUMC） 9. 申洲國際 （02313） 10. 中國神華 （01088） 11. 中電信 （00728） 12. 安徽海螺 （00914） 13. 農業銀行 （01288） 14. 新奧能源 （02688） 15. 濰柴動力 （02338） 16. 安踏體育 （02020） 17. 石藥集團 （01093） 18. 中國人壽 （02628） 19. 中國人保 （02328） 20. 好未來ADR（美：TAL）

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