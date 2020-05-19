揭美國退休基金持倉20大中資股　若全數沽出料港股最傷

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中美關係再度緊張，美國總統特朗普更威脅，要暫停美國聯邦退休基金投資中資股。滙豐證券認為，即使美國聯邦退休基金放棄投資中資股，對A股市場影響有限，因持股只佔A股市值約0.06%（約50億美元），相反美國退休基金重倉H股，若被迫拋售，港股料重傷。
中資股只佔美國退休金資產約0.8%
滙證指，隨內地逐步開放及改革金融市場，外資持有A股比例不斷上升，持股量已差不多是2016年的4倍，但佔A股總市值仍只有3.4%，因此即使礙於地緣政治風險要減少對A股的投資，影響亦相當有限。
該行估計，美國退休基金持有的資產中，約2500億美元為中資股，相當於美國退休基金總資產約0.8%，當中A股只佔約50億美元，故即使最壞情況要全數沽出A股，也不會造成大型衝擊。
外資料繼續增持A股
滙證認為，雖然MSCI今年料不會進一步擴大A股的比重，但在中國持續推動經濟轉型及刺激經濟政策下，相信外資仍會在未來數年逐漸增持A股。
滙證綜合美國25隻大型退休基金基金，其資產中約80%為H股及紅籌股，18%為美國上市的預託證券（ADR），A股只有2%。美國退休基金20大持股中，騰訊 （00700） 佔比最高，約7億美元，第二為阿里巴巴 （09988） 美國上市的ADR（美：BABA），近4億美元，第三為建行 （00939） 亦有逾3億美元。
|美國退休基金持有的20大中資股
|1. 騰訊 （00700）
|2. 阿里巴巴ADR（美：BABA）
|3. 建設銀行 （00939）
|4. 平保 （02318）
|5. 工商銀行 （01398）
|6. 中國銀行 （09988）
|7. 招商銀行 （03968）
|8. 百勝中國（美：YUMC）
|9. 申洲國際 （02313）
|10. 中國神華 （01088）
|11. 中電信 （00728）
|12. 安徽海螺 （00914）
|13. 農業銀行 （01288）
|14. 新奧能源 （02688）
|15. 濰柴動力 （02338）
|16. 安踏體育 （02020）
|17. 石藥集團 （01093）
|18. 中國人壽 （02628）
|19. 中國人保 （02328）
|20. 好未來ADR（美：TAL）