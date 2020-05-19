【美股戰報】鮑威爾努欽國會作證　料檢討3萬億救市成效

美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）及財長努欽（Steven Mnuchin）周二（19日）到美國國會參議院金融委員會作證，檢討美國政府為應對疫情而採取的大規模經濟措施。道指低開125點或0.49%，報24474點；標普500指數跌3點或0.14%，報2949點；納指則升37點或0.41%，報9273點。

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鮑威爾在證詞中提到，美聯儲承諾維持新冠疫情下的貨幣政策，保持市場運作及向在疫情下有需要人士提供金錢支援。鑑於新冠肺炎疫情造成的經濟衝擊，美聯儲將使用各種工具來支持經濟。

但證詞並沒有宣布任何新的措施或計劃，而是重述聯儲自3月中旬降息至近零利率以來採取的措施。分析料，兩人需面對的質詢包括需要再作出哪些行動支撐經濟，以及至今推出近3萬億美元的援助措施的成效得失。

隨著愈來愈多的州份重啟經濟，聯邦政府即將停止為期八周的薪酬保護計劃（Paycheck Protection Program），各界呼籲延長此項措施，繼續小企業提供資金以避免造成更大規模裁員。努欽預料將被問及計劃後續安排，以及在政策推行過程中，小企業申請貸款受阻和較大型企業被要求歸還資金的情況。

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美國最大零售商沃爾瑪 （WMT）及家居建材用品零售商家得寶（HD）於周二 (19 日) 公布上季業績。沃爾瑪受惠於物資搶購潮及網購生意大增，首季美國同店銷售大升10%，網上銷售更漲74%。盈利及收入分別按年升約4%及9%，皆勝市場預期，股價開市上漲逾3%。

美國家得寶（HD）同樣因應疫情增加清潔用品和口罩銷售量，同店季度銷售額增長6.4％，但由於支付額外的勞工及安全成本，盈利按年挫10.7%，開跌逾2%。

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