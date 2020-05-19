  • 28°C
香港時間 : 2020519日 (二) 23:50
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:騰訊派成績表

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美股戰報】鮑威爾努欽國會作證　料檢討3萬億救市成效

環球政經 22:26 2020/05/19

分享：

美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）及財長努欽（Steven Mnuchin）周二（19日）到美國國會參議院金融委員會作證，檢討美國政府為應對疫情而採取的大規模經濟措施。道指低開125點或0.49%，報24474點；標普500指數跌3點或0.14%，報2949點；納指則升37點或0.41%，報9273點。

相關文章：鮑威爾：疫苗面世後經濟才可全面復甦

相關文章：【美股戰報】鮑威爾：不考慮負利率政策 美股低開200點

鮑威爾在證詞中提到，美聯儲承諾維持新冠疫情下的貨幣政策，保持市場運作及向在疫情下有需要人士提供金錢支援。鑑於新冠肺炎疫情造成的經濟衝擊，美聯儲將使用各種工具來支持經濟。

但證詞並沒有宣布任何新的措施或計劃，而是重述聯儲自3月中旬降息至近零利率以來採取的措施。分析料，兩人需面對的質詢包括需要再作出哪些行動支撐經濟，以及至今推出近3萬億美元的援助措施的成效得失。

隨著愈來愈多的州份重啟經濟，聯邦政府即將停止為期八周的薪酬保護計劃（Paycheck Protection Program），各界呼籲延長此項措施，繼續小企業提供資金以避免造成更大規模裁員。努欽預料將被問及計劃後續安排，以及在政策推行過程中，小企業申請貸款受阻和較大型企業被要求歸還資金的情況。

相關文章：【美股戰報】Moderna疫苗測試效果正面 道指開市升700點

相關文章：Moderna高追博得過？ 《CNBC》倡以「槓鈴策略」分散風險

美國最大零售商沃爾瑪 （WMT）及家居建材用品零售商家得寶（HD）於周二 (19 日) 公布上季業績。沃爾瑪受惠於物資搶購潮及網購生意大增，首季美國同店銷售大升10%，網上銷售更漲74%。盈利及收入分別按年升約4%及9%，皆勝市場預期，股價開市上漲逾3%。

美國家得寶（HD）同樣因應疫情增加清潔用品和口罩銷售量，同店季度銷售額增長6.4％，但由於支付額外的勞工及安全成本，盈利按年挫10.7%，開跌逾2%。

相關文章：【美股業績】疫情下零售業遭寒冬 Home Depot盈利跌1成

瀏覽更多【美股戰報】：https://bit.ly/2WQsL5D

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

美股

上一篇文章

美監管機構要求瑞幸退市　瑞幸：將會辦聽證會

下一篇文章

【新盤出擊】萬科長沙灣新盤The Campton快將開價　3款示範單位率先睇
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【股樓專欄】壓冧樓市的稻草
【股樓專欄】壓冧樓市的稻草
【青姐話】打工隨時冇得撈 兩會效應賭一鋪
【青姐話】打工隨時冇得撈 兩會效應賭一鋪
【慳錢大法】大震撼！　便利店22元10盒豆漿！！！（內附教學）（話資理）
【慳錢大法】大震撼！　便利店22元10盒豆漿！！！（內附教學）（話資理）
【遙距營商計劃】D-Biz資助申請指南出爐　3大「中伏位」逐個捉！
【遙距營商計劃】D-Biz資助申請指南出爐　3大「中伏位」逐個捉！
【退休收息攻略】11年前財務自由　「街坊股神」食息7大心得
【退休收息攻略】11年前財務自由　「街坊股神」食息7大心得
【保就業計劃】下周一始申請　僱主有罰則　申請需要填啲咩？
【保就業計劃】下周一始申請　僱主有罰則　申請需要填啲咩？