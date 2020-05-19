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【大換血】平安好醫生再發通告確認王濤被炒　職責未達董事會預期（第二版）

金融經濟 22:29 2020/05/19

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繼CEO被免職後，據報平安好醫生多位「阿里系」高層亦已離職。

平安好醫生  （01833） 管理層上周突傳出高層人事變動，拖累股價兩個交易日急挫一成，公司終再就易帥發通告，表明因前首席執行官王濤管理職責未達董事會預期而決定免職。

最新通告指，由於王濤履行管理職責未達預期，經董事會決定，自上周五（15日）起免去其職務。王濤接受董事會本次決議，確認與董事會並無意見分歧，並承諾後續積極配合進行慣常性的離任審計。

好醫生：免去王濤主因其職責未達董事會預期

平安好醫生指，公司擁有成熟的治理制度及完備的經營管理決策機制，故今次管理層變動預計不會影響正常組營及管理。

繼主席兼首席執行官王濤、聯席公司秘書林源上周遭免職後，再有內地傳媒引述集團內部消息指，公司的首席運營官（COO）、首席產品官（CPO）、首席技術官（CTO）等管理層也已被全部免職，由平安集團指派的新管理層接任。但平安好醫生並未就此再發任何更新。

據報道，包括被免職的前主席王濤在內，離職的均是出身自阿里巴巴 （09988） 的「阿里系」高層。王濤曾任職阿里巴巴集團資深副總裁兼阿里軟件總裁職位；CPO吳宗遜曾經任職淘寶商戶平台事業部副總經理；CTO王齊曾任阿里巴巴集團技術副總裁；COO白雪亦曾擔任阿里巴巴人力資源總監、阿里巴巴市場總監。

平安好醫生股價全日挫1.7%，報101元。

相關文章︰

【好醫生股價】平安好醫生挫近5% 上周五宣布CEO換人

【人事變動】平安好醫生免去CEO王濤職務　方蔚豪接任

【資金流向】12億北水流入港股 8億湧平安好醫生

（第二版加入平安好醫生補充通告內容）

香港股票 平安好醫生（01833） 淘寶 阿里巴巴 阿里巴巴－SW（09988）

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