【新盤出擊】萬科長沙灣新盤The Campton快將開價　3款示範單位率先睇

踏入5月中旬，多個全新盤排隊推出，其中萬科香港旗下長沙灣新盤The Campton也開價在即。萬科香港執行董事周銘禧表示，The Campton很大機會於24小時內開價，首批將不少於全盤的20%，即94伙，有望於本月內開售。

周銘禧表示，該盤首批單位定價會參考九龍區一、二手樓盤價錢，會以合理價錢推盤，望市民可以選購到。The Campton示範單位將於周四開放予公眾參觀，發展商將採取防疫措施，包括買家參觀示範單位時需要配戴口罩，示範單位每隔一小時將進行消毒。另外也會安排人群管理及提供網上登記預約樓，以作分流作用。



The Campton於周二（19日）首度開放三個無改動示範單位予傳媒率先預覽：

示範單位 1: 28樓E室無改動示範單位

間隔為一房，實用面積為369平方呎，整個單位不設窗台。客廳連接22平方呎露台，可吸納自然光線，增強客飯廳空間感zb2客飯廳呈長方形格局，長約5.4米，闊約2.5米，間隔方正實用，易於擺放傢具。開放式廚房以Adobe Brown作為主色調，配備完備。睡房空間充裕，能從容擺放睡床及衣櫃，浴室連接睡房。

▲ 客飯廳間隔四正

▲ 單位附設貯物櫃及鞋櫃

▲ 開放式廚房感覺高雅

示範單位 2: 28樓D室無改動示範單位

間隔為兩房，實用面積為465平方呎，設有一個22平方呎露台及16平方呎工作平台。客飯廳長約4.7米、闊約2.6米，方正實用，間隔開揚具空間感。單位廚房以開放式設計，能與客飯廳營造輕鬆餐廚互動空間。浴室亦特別配置帶有冷暖功能的Panasonic浴室寶，以及Duravit坐廁、Kohler洗手盆及Hansgrohe淋浴配套等高級配件。廚房配備完善，更備有多組設計高雅的L型廚櫃，提供充裕的儲物空間。主人睡房長度約3米，連接16平方呎工作平台，房間間隔寬敞。

▲ 開放式廚房設計

▲ 廚房用料講究

▲ 主人房設有小露台



示範單位 3: 28樓B室無改動示範單位

間隔為三房，實用面積為657平方呎，連接24平方呎露台及16平方呎工作平台。廚房設計以Surreal White色調貫徹單位風格。兩個睡房也間隔四正。主人房間隔寬敞舒適，備L型廣角大玻璃窗設計，提高採光度同時亦能為住戶引入室外景致。單位浴室間隔設計創新實用，淋浴間、坐廁與洗手盆劃分為三個獨立空間，乾濕分離，可供多人同時使用。長方形客飯廳設計寬敞，長約6米，闊約2.8米。

▲ 乾濕分離浴室

▲ 廚房空間感十足

▲ 客飯廳採長方型設計

▲ 主人房光線充足

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！