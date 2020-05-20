【疫市受惠】美國電玩產品在疫情下消費創新高

▲ 據市場分析公司 NPD Group 早前發表的遊戲業界報告指出，今年第一季度美國的遊戲消費創下歷史新高。

新冠肺炎疫情全球大流行，各行各業均受嚴重打擊。不過，有個別行業如電子遊戲，反而能夠在疫情下逆市增長。

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據市場分析公司 NPD Group 早前發表的遊戲業界報告指出，今年第一季度美國的遊戲消費創下歷史新高。統計顯示，2020 年1月至3月期間，美國遊戲消費支出高達 108.6 億美元（約港幣841.7億元），較去年同期上升了 9%。只是遊戲內容銷售已達95.8億美元（約港幣742.5億元），年比增長11%。

實體遊戲銷量受疫情影響而出現下滑，但手機遊戲和訂閱服務方面的消費則有明顯增長。而第一季度銷量表現最好的遊戲包括《集合啦！動物森友會》、《毀滅戰士：永恆》、《要塞英雄》、《NBA 2K20》等，涵蓋電腦、遊戲主機、流動裝置等遊戲消費。

▲ 《集合啦！動物森友會》

▲ 《要塞英雄》

▲ 《NBA 2K20》

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而遊戲硬件方面，最受歡迎的遊戲主機非任天堂Switch莫屬，強大的銷售表現抵消了其他主機的下滑，錄得7.73億美元（約港幣60億元）的銷售。而連帶遊戲配件，包括手柄和耳機在內的配件，亦較對上一季上升1%，達5.03億美元（約港幣39億元）。

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NPD Group分析師Mat Piscatella認為，電子遊戲讓玩家能夠暫時逃離艱難的現實，為他們帶來交流和慰藉。由於不少新遊戲都包含社交元素，讓玩家能夠透過虛擬世界，在居家隔離期間與家人朋友保持聯繫。

責任編輯：施雯雯