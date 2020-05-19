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蘋果「無障礙技術」助促進傷健人士與社會共融

科技 20:40 2020/05/19

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今年GAAD的舉行日期為5月21日，Apple邀請了一位本地全失明影片創作者「面包」，向所有殘障人士傳授 iPhone SE的使用心得。

為宣傳每年一度的 「全球無障礙關注日」，蘋果（Apple）每年都會在官方網站上載輔助功能宣傳影片，讓「殘障人士也能享受真正強大的科技」，不僅可以讓身體有障礙的人士了解到蘋果產品，也能幫助他們認識如何使用 iPhone上的無障礙技術（accessibility）。

全球無障礙關注日（Global Accessibility Awareness Day，簡稱 GAAD）於每年5月第三個星期四舉行，由一位關注傷健共融的網絡開發員於9年前發起。今年GAAD的舉行日期為5月21日，Apple就邀請了一位本地全失明影片創作者「面包」，向所有殘障人士傳授 iPhone SE的使用心得。

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從小就失去全部視力的港人「面包」，是個人專頁「面包無眼睇」的版主。他不但平時會主持視訊頻道節目，也同時擔任指導殘障人士使用手機的訓練班導師。「面包」在香港首個由殘疾人士主理的網上電視台「WeTV 無障礙媒體」上，將自己使用iPhone SE的心得拍成短片。他表示，透過iPhone 的輔助使用功能，無論是閱讀訊息、使用emoji傳送訊息、使用iPhone攝影，以至更新專頁、回覆粉絲留言等，全部都能順利做到。

WeTV 無障礙媒體在Facebook專頁以及YouTube頻道，先後上載兩段影片。第一集「面包」教授視障人士設定Siri、透過Siri進行許多方便視障人士的功能，如打電話、查天氣、運算等。而日前就推出第二集內容，這次「面包」會利用擁有主畫面按鈕及 Touch ID、更有利視障人士使用的 iPhone SE，講解「旁白」功能 （Voice Over）的實際操作情況。

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雖然「面包」是一個視力殘障人士，但由於跨越身體障礙局限，透過網絡向所有人真誠分享自己的個人經驗及心得，成功吸引大批粉絲讚好。而當中的觀眾粉絲更有超過九成屬於視力正常，真正促進傷健人士與社會共融。

責任編輯：施雯雯

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