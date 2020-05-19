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【內房】摩通看好內房股未來兩季表現　地價穩銷售加快

金融經濟 20:14 2020/05/19

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摩根大通認為，雖然宏觀環境仍持續波動，但內房基本面強勁將支撐其估值，預期未來一至兩季會有好表現。

內房股近日回勇，摩根大通認為，內房經營環境安穩，銷售加速，加上地價平穩，融資環境持續寬鬆，相信在可持續的合約銷售及盈利增長下，內房股將於未來一至兩季有出色表現，推薦落後內房股，大型股首選萬科 （02202） 及中海外 （00688） ，中型股則薦旭輝 （00884）

摩通指出，據其追蹤的40大城市中，5月份首3周銷售額按年升1%，較4月份跌12%為佳，相信隨封城政策及社交限制逐步放寬，銷售氣氛會進一步改善，預期5月份整體內房市場銷售持平，而上市的內房股銷售按年更升10%至15%。

一、二線城市樓價上升

「在我們追蹤的一、二線城市中，已見樓價上升訊號，過去兩周樓價升幅更高於去年第四季。」

摩通稱，5月首3周土地銷售按年增加16%，反映土地供應持續增加，但地價維持穩定，再投資利潤率平均保持27%。

該行認為，雖然宏觀環境仍持續波動，但內房基本面強勁將支撐其估值，預期未來一至兩季會有好表現，看好萬科及中海外，中型股則偏好旭煇及富力 （02777） ，細價股則看好中駿 （01966）

相關文章：【內房股】摩通料五一黃金周銷售按年增5成　內房股普遍上揚

相關文章：【內房銷售】金地商置上月合同銷售按年跌32%　一文看清內房4月銷售數據（不斷更新）

香港股票 中駿集團控股（01966） 富力地產（02777） 旭輝控股集團（00884） 中國海外發展（00688） 萬科企業（02202） 樓價

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