【IFA 2020】德國IFA實體展如期舉行　縮短展期不設公眾入場

▲ IFA 2020實體展覽將不會開放給公眾參與，僅會以邀請活動進行。

突如其來的新冠肺炎疫情，令不少科技大展都相繼取消或延期，幾乎無一倖免。而被譽為年度全球矚目的三大科技大展之一的「德國柏林消費電子暨家電展（IFA）」，早前就宣布今年將改以「創新概念方式」進行，而今（19日）IFA主辦機構Messe Berlin就率先在線上舉行IFA 2020全球展前記者會，公布9月舉行的IFA展覽詳情。

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IFA執行董事Jens Heithecker在記者會提到，新冠肺炎疫情令民眾被迫留在家中，全球各國的生活模式亦逐步轉變，例如利用科技工作、學習以及溝通，顯示電子產品對人類帶來不少幫助。而IFA每年都會為全球消費者帶來不少創新的電子產品，因此今年亦不例外，將把握機會，讓品牌呈現他們努力的成果。

▲ IFA執行董事Jens Heithecker表示，IFA將如期舉行實體展覽，但展覽將會由6日縮短至3日，在9月3日到5日舉行。（IFA記者會解圖）

Heithecker表示，IFA將如期舉行實體展覽，但仍會把參展商及客戶的健康狀況放到首位，因此展覽將會由6日縮短至3日，在9月3日到5日舉行。值得注意的是，IFA 2020實體展覽將不會開放給公眾參與，僅會以邀請活動進行。不過目前正計劃利用線上方式，開放給公眾參與。

他透露，IFA將會舉辦四個獨立活動，包括：IFA全球新聞發布會、產品創新平台IFA Next and SHIFT Mobility、IFA Global Markets採購展、和IFA商務及零售會議。不過Heithecker強調，是次活動將會嚴格限制參加人數，每日每個活動不能超過1000人。同時會要求參加者做好社交距離，盡量減少身體接觸，並戴上口罩，亦會要求參加者進入展覽前，遵守所有健康檢查。

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責任編輯：曾曉汶