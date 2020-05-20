【疫市營商】黃埔天地消費回贈高達50%　涵蓋美食零售現金券

▲ 由2020年5月22日至6月28日，黃埔天地推出消費回贈活動，將送出近100間指定商戶之現金券回贈予消費人士，最高可享50%回贈。（黃埔天地提供圖片）

各大商場陸續推優惠吸客。由2020年5月22日至6月28日，黃埔天地推出消費回贈活動， 將送出近100間指定商戶之現金券回贈予消費人士，包括有美食、家居用品、運動用品、時裝、美容、眼鏡、教育及戲院等，最高可享50%回贈。

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貴賓卡會員於黃埔天地任何商戶（最多兩間商舖），以電子貨幣消費滿指定金額，即可憑即日或前一日之存根及機印發票，在時尚坊換領指定商戶之美食現金券或零售及服務現金券。顧客最低消費滿200元即可獲贈50元現金券；消費滿400元可獲贈總值100元現金券；消費滿800元更可獲贈總值400元現金券，消費回贈高達50%。

若想成為貴賓卡會員換領現金券，只需憑黃埔天地最多兩間不同商舖，合共消費滿300元或以上發票（其中一張必須為飲食商戶及每張發票須為100元或以上），即可獲取貴賓卡乙張，可全年享有飲食及購物商戶優惠，同時獲賞現金券回贈。

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責任編輯：朱悅瀅