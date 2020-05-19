【港股追蹤】宅經濟再下一城　騰訊加碼投資健身APP

「宅經濟」成為消費新趨勢，也是炙手可熱的概念。騰訊控股（00700）加碼投資國內的健身應用程式KEEP，據悉最新一輪8,000萬美元的E輪融資中，騰訊、紀源資本（GGV Capital）、晨興資本均有份投資，估計目前估值超過10億美元。

目前，KEEP擁有超過2億用戶，在綫上提供不同的健身課程，包括動感單車、身型塑造等課程，以及數據紀錄。同時，公司在2018年曾推出智能跑步機、健走機及智能運動單車，作為連接家庭運動場景的載體，並將綫上訓練內容傳遞予用戶，而用戶的運動數據則回傳至KEEP的雲端進行分析，以及提供相關的解決方案。

資料顯示，KEEP團隊在2014年10月成立，至2015年11月用戶量突破1,000萬。公司在2016年3月完成晨興資本、紀源資本領投的C輪融資，合共3,200萬美元，同年8月完成騰訊的C+輪戰略投資。至2017年8月用戶量已突破1億。

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