Google邀請本地插畫家Dustykid　攜手推廣網絡安全

▲ Google最近就香港聯同私隱公署，與本地插畫家Dustykid以「幸福由學習安全上網做起」為主題，創作插畫連載和小故事，向大眾宣傳日常生活中常見的潛在網絡風險。

新冠肺炎疫情期間，港人對網絡安全的關注亦有所提高。Google最近就香港聯同香港個人資料私隱專員公署（私隱公署），與本地插畫家Dustykid以「幸福由學習安全上網做起」為主題，創作「塵一家」的故事，透過插畫連載和小故事向大眾宣傳日常生活中常見的潛在網絡風險，並分享相應的網絡安全貼士。

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此外，為進一步推廣網絡安全意識，Google亦與本地社區合作伙伴，包括：明愛青少年及社區服務以及社聯資訊科技資源中心「有機上網」，攜手將網絡安全帶進社區，與本地家庭分享上網知識。

Dustykid表示，是次設計的插畫系列是圍繞阿塵一家的日常，包括塵媽子的網購經歷、老豆塵的網上社交分享、資深網民阿塵的密碼故事等。由即日起，「網絡全家福」故事將在Dustykid中文專頁及Dustykid World英文專頁（Facebook和Instagram）一連六個星期連載刊出。

根據Google資料顯示，港人在過去12個月，最熱門搜尋的關鍵字包括「網路詐騙」、「惡意軟件」及「黑客入侵」。不過，在疫情期間，Google平均每日便堵截多於一億個企圖盜取Gmail用戶資料的詐騙電郵，當中利用疫情作招徠的詐騙電郵多達1,800萬個，可見網絡私隱安全正在面對重大的威脅。

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責任編輯：施雯雯