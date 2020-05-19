【最平$680！】多間酒店推出優惠 把握機會與愛侶共渡美好時光

明天就是520，除了情人節之外，不少人都會趁著這天向愛侶表達心意。5月份不少酒店都推出「住一晚，包餐飲」住宿優惠，大家不妨與愛侶入住一晚，享受一下浪漫氣氛。

1.海洋公園萬豪酒店

海洋公園萬豪酒店推出超級優惠，平日入住享有有42折、假日則有49折，折實後平日二人入住價格為HK$1,417、假日HK$1,637，房間類型爲尊貴房、另外包雙人早餐及雙人Prohibition Grill House & Cocktail Bar晚餐或南海小館Canton Bistro晚市套餐。房價已包服務費（優惠至5月31日）。

2.北角維港凱悅尚萃酒店

北角維港凱悅尚萃酒店推出住宿連餐飲優惠，二人入住一晚房價最低價格為$960 (連服務費 $1,056)起，房價包Cruise雙人早餐、以及Cruise午市二人套餐 ，優惠至6月30日（預訂日期）。

3.香港美利酒店

風格奢華的香港美利酒店（The Murray Hong Kong ）推出住宿優惠，由正常價約三千數元一晚，到現在只需 $2,500（連服務費 $2,860），連同於 The Tai Pan 或 Garden Lounge 享用早餐，額外送贈 $1,200 房間餐飲消費額，自駕還會提供免費酒店停車位，如帶小童入住可享小童住宿用品，預訂和適用入住日期由即日至2020年8月31日前。

4.尖沙咀帝苑酒店

尖沙咀帝苑酒店推出為情侶而設的住宿連餐飲優惠，二人入住尊貴客房一晚只需 $1,580（連服務費 $1,738），同時可於帝苑酒店Sabatini意大利餐廳享用兩位四道菜晚餐，晚餐原價為 $1,600（每位 $800） ，優惠期内二人同行連一晚住宿只是 $1,738 ，房間可延遲退房至下午4時，另外可選擇加$250升級至高級套房或$300至天際客房，優惠適用入住日期為即至2020年6月30日

5.如心銅鑼灣海景酒店

如果你和伴侶都喜歡大吃特吃，如心銅鑼灣海景酒店的優惠應該相當適合你，如心銅鑼灣海景酒店優惠計劃應該是近期性價比最高之一，二人入住一晚只需$680（連服務費 $748），每天包二人用晚餐、可延遲退房至下午二時。(任點任食晚餐推廣期至2020年5月31日；2020年6月1日起將轉為意式半自助餐。)

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