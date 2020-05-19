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【WFH】9GAG遷出7000呎總部　推全面WorkFromHome

環球政經 19:55 2020/05/19

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星期天上午，收到 #9GAG 創辦人Ray傳來兩張人去樓空的相片，拍攝的是我曾到訪過的9GAG總部。他告訴我，公司已決定讓同事們全面 #WorkFromHome 了。

他們去年年中已有 #遙距辦公 的計劃，只是沒有實行的逼切性。農曆新年後因為疫情，一直讓同事在家工作，效果不差，上週幾位合夥人徵詢同事意見後，決定全面實行 #RemoteWork。

Ray告訴我，他們由下決定、與業主解除租約、和全面遷出7000呎的總部，只花了短短三四天便完成。最後一天猶如「清倉大行動」，容同事搬走總部任何傢俬，出奇有效。

2015年9GAG在荃灣建立這個總部時，200萬裝修費和容得下乒乓波枱的空間，是初創界一時佳話。曾幾何時，辦公室無限量供應啤酒零食、附設按摩椅和PlayStation等，是startup吸引人才的指定動作；如今，是否沒有辦公室才是最吸引之處？

在美國，#Basecamp 和 #WordPress 都是實行remote work的先驅；疫情爆發後，#Twitter 率先宣佈「work from home permanently」，而 #Google 和 #Facebook 等則容許員工年底前皆可在家工作。以9GAG在香港初創界的知名度，能否起科企永久WFH的帶頭作用？

圖左是我幾年前撰寫《#創業大時代》、到訪9GAG總部時拍的相片，有枱有櫈和豆豆袋；圖右是幾天前才拍攝的，#只有草皮在。

參考：

https://bit.ly/2ALSgxT

Forbes: Work From Home For Rest Of Year? Some Tech Companies Say “Yes”

（本文獲黃雅麗 Leona授權轉載）

相關文章：Facebook宣布　允許員工在家工作至年底

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撰文 : 黃雅麗 Leona 香港無線科技商會執行總監

黃雅麗 創業 在家工作

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