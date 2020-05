【WFH】9GAG遷出7000呎總部　推全面WorkFromHome

星期天上午,收到 #9GAG 創辦人Ray傳來兩張人去樓空的相片,拍攝的是我曾到訪過的9GAG總部。他告訴我,公司已決定讓同事們全面 #WorkFromHome 了。

他們去年年中已有 #遙距辦公 的計劃,只是沒有實行的逼切性。農曆新年後因為疫情,一直讓同事在家工作,效果不差,上週幾位合夥人徵詢同事意見後,決定全面實行 #RemoteWork。

Ray告訴我,他們由下決定、與業主解除租約、和全面遷出7000呎的總部,只花了短短三四天便完成。最後一天猶如「清倉大行動」,容同事搬走總部任何傢俬,出奇有效。

2015年9GAG在荃灣建立這個總部時,200萬裝修費和容得下乒乓波枱的空間,是初創界一時佳話。曾幾何時,辦公室無限量供應啤酒零食、附設按摩椅和PlayStation等,是startup吸引人才的指定動作;如今,是否沒有辦公室才是最吸引之處?

在美國,#Basecamp 和 #WordPress 都是實行remote work的先驅;疫情爆發後,#Twitter 率先宣佈「work from home permanently」,而 #Google 和 #Facebook 等則容許員工年底前皆可在家工作。以9GAG在香港初創界的知名度,能否起科企永久WFH的帶頭作用?

圖左是我幾年前撰寫《#創業大時代》、到訪9GAG總部時拍的相片,有枱有櫈和豆豆袋;圖右是幾天前才拍攝的,#只有草皮在。

