【口罩供應】口罩廠退出本地口罩生產計劃　冀有更大彈性應對私人市場需求

▲ 早前獲批資助的新德利（亞洲）有限公司的第二條生產線，已退出「本地口罩生產資助計劃」，有關資助名額已批予瑞士億科有限公司的第二條生產線。（資料圖片）

商經局今日（19日）公布，在本地口罩生產資助計劃下，政府已與19條生產線簽訂合約。不過，早前獲批資助的新德利（亞洲）有限公司的第二條生產線已退出計劃，有關資助名額已批予瑞士億科有限公司的第二條生產線。

【口罩供應】尚芳日產6萬口罩 退出本地口罩生產計劃因機器及測試跟不上進度

新德利（亞洲）有限公司原有二條生產線獲批資助，合共可取300萬元資助額，惟其第二條生產線現已退出計劃。本報記者向該公司查詢，其負責人呂偉表示，除了供應予政府外，退出的主因是想將部份口罩供應予其他更有需要之機構及社羣；加上隨著學校復課在即，新德利亦接獲不少學生口罩之訂單，故冀預留一條生產線，有更大彈性應對私人市場需求。

至於有其他口罩廠曾反映，難以跟上資助計劃的時間表，例如在時限內獲得認證或投產等。呂偉則指，新德利所生產之口罩在較早前已取得ASTM F2100認證，BFE及PFE分別高達99.5%及99.9%，早前已開始大量生產，港府今日亦有派員到其廠房驗貨並驗貨合格，稍後可向政府物流署供貨。而在私人市場上的口罩定價、產量等，暫未有公布。

【口罩供應】本地口罩生產資助計劃 9條生產線已獲第一級或以上認證

據香港生產力促進局資料顯示，截至5月19日，「本地口罩生產資助計劃」20條生產線資助配額如下：

1. 奧成有限公司

2. 步創科技有限公司（兩條生產線）

3. 威信科技（國際）有限公司

4. S.E.C. Hong Kong Factory Limited

5. 八方綜合服務有限公司

6. 創意國際科技有限公司（兩條生產線）

7. 國藥科技醫療用品有限公司（兩條生產線）

8. Hong Kong Lion Production Company Limited

9. 香港人醫療用品有限公司

10. 益成醫療用品有限公司（兩條生產線）

11. 新德利（亞洲）有限公司

12. 景祥針織有限公司

13. 宇宙發展集團有限公司

14. 香港愛護用品有限公司

15. 瑞士億科有限公司（兩條生產線）

【口罩供應】資助計劃月供港府逾3千萬口罩 邱騰華料增供應助價格回落

記者：蘇穎琪