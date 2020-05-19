【電子錢包】TNG涉碌卡「造數」 金管局上門調查

▲ 圖為TNG創辦人江慶恩

有本地傳媒報道，電子錢包TNG曾要求內部員工「碌卡」以增加公司成交額，藉以讓公司賺取服務費，惟做法惹來金管局關注。金管局發言人回覆傳媒查詢時指，會與持牌人作出跟進。

本地傳媒引述TNG內部消息人士指， TNG自2月起出現大規模信用卡增值套現活動，有人利用滙豐Red信用卡往TNG錢包增值後，將資金即時調回信用卡戶口，然後以同一筆資金不斷重複操作。

每次交易用戶獲利0.6%

利用滙豐Red信用卡於網上簽賬可獲4%「獎賞錢」回贈，而「獎賞錢」可用於繳付信用卡數，相當於現金回贈。雖然信用卡條款列明，「以電子錢包所作之交易」不會獲得「獎賞錢」回贈，但其後有人發現增值TNG亦可取得4%回贈的漏洞。

雖然收單銀行會在用戶每次透過信用卡增值TNG時收取2.5%作為行政費，同時用戶將超過2萬元資金從TNG轉賬至本地銀行時，亦會被TNG收取0.9%服務費，但由於Red信用卡提供4%回贈，故用戶仍可從每次增值中獲利0.6%。

內部數據顯示，以4月28日為例，單日有共有220筆增值來自滙豐Red卡，涉資近1750萬元，即平均每筆增值金額達近8萬元，而TNG一日已可從中賺取約15.7萬元（0.9%）利潤。

江慶恩被指對此持「正面」看法

報道又指，TNG創辦人江慶恩得悉有用戶以上述做法套現，公司合規部門雖曾提出叫停交易，但公司未有截停相關交易。報道亦指江慶恩對此持「正面」看法，鼓勵員工參考，並曾於員工手機群組轉發有關使用滙豐Red信用卡的資訊。

不過，事件最終惹來金管局關注，此前金管局已曾去信TNG要求公司解釋近月滙豐Red卡增值額急增的原因，並開會了解其現金流狀況，其後亦派出四名職員上門了解TNG的資金流向問題。TNG隨即發出內部郵件，指有員工使用戶口頻繁進行大額信用卡增值，違反公司員工守則，經內部調查後或需接受處分。據了解，4名合規部門員工因此事於上周被迫自願離職。

對於上述指控，TNG集團財務顧問許家驊指，公司「從來唔會鼓勵員工幫公司造數，因為條數爭咁遠，就算傾巢而出都幫補唔到咁多」。

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