【定期存款】眾安3個月港元定存息減至1.3厘 虛擬銀行同現劈息潮

▲ 眾安銀行（ZA Bank）虛擬銀行拒打高息牌，本月已3度減存息。

港銀續減港元定期存款息率，由傳統銀行蔓延至虛擬銀行的勢頭未止，眾安銀行（ZA Bank）今天（5月19日）加入減息快車道，把3個月及半年期齊調低0.1厘，新息率分別報3個月是1.3厘，半年則為1.6厘。眾安為本港首間正式開業的虛擬銀行，於3月24日開始營運；而該行單以5月開局至今，不足一個月內已3度下調息率，對上一次只是剛於上周二（12日），當時也是把3個月及半年期調低0.1厘；而5月8日更全面削低短中長息，且把兩厘息下架。尚幸眾安今天把一個月及一年的長短期的息率維持不變。

對比去年底試業時，眾安的3個月、半年及一年期港元定存的牌價息率，曾劃一報兩厘。經歷本月3度下調息率，以及早前多番削減後，如今3個月累削0.7厘、至1.3厘；半年則累計調低0.4厘，新報1.6厘；一年也累降0.5厘，長息現為1.5厘；而一個月期更由試業時的1.4厘，累計驟削0.9厘，今天的新息率低見0.5厘。

匯立3個月享4.5厘 續膺「高息王」

如果只是比併虛銀，至今另有4間處於試業，但僅天星及匯立（WeLab Bank）鬥打高息牌；相反渣打旗下的Mox，以及螞蟻銀行暫未見以超高息搶灘。不過，擅打價格戰的虛銀，早前已爭相把抛離同行的特高息下架，如天星的3個月年息原先享5厘，惟於5月6日到期後已不再續。

如此一來，3個月的「高息王」由匯立銀行的4.5厘取代，本港獨角獸WeLab旗下虛銀、匯立銀行，於4月28日試業，即新推3個月最高享4.5厘；但享特惠息的玩法較另類，會從輪候名單、WeLab員工以及員工親友中，邀請約2,000位用戶參與試業，且先以1.75厘為3個月的定存利率基準，要自動集合不同用戶，每15人加0.25厘；而每批次定存上限為60人及2.5厘。

WeLab形容計劃是以「存款小巴」為概念，簡言之，以每星期為基準，只要60人成功敘造定存，每名用戶存入首10萬元將可獲最高4.5厘，上限為10萬元，最多賺息1,125元

而顛覆傳統銀行的眾安，今年初更曾推3個月享6.8厘的超高息，可是以今天其牌價顯示相同存期僅1.3厘，變相狠削5.5厘。而天星的3個月年息現為2.3厘，半年是兩厘，入場費齊為1,000元，上限500萬元。

業界指，市傳在美國掛牌的京東（美︰JD），最快或於6月中才赴港作第2上市，集資逾兩百億元，料港銀有待下月中，當這中概巨無霸股回歸，臨近半年結才掉頭加存息；然而，現市況仍處於水浸，遂不會逆市盲目鬥高息搶存。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪