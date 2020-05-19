【疫市營商】天貓、京東及蘇寧各推百億現金券　力谷618購物節

▲ 天貓、京東及蘇寧同樣推出過百億的補貼及現金券，力谷618購物節的生意。圖為天貓雙11的活動圖片。（資料圖片）

新冠肺炎疫情影響，中國零售市道亦陷入衰退。下月即將迎來網購節日「天貓618」，除了天貓之外，京東及蘇寧同樣推出過百億的補貼及現金券，力谷購物節的生意。

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據中國澎湃新聞報道，天貓將會在5月25 日開始商品預售，並於6月1日正式開售。一系列折扣活動將會持續至6月20日。報道又指，「天貓618」期間，該電商平台將會與多地政府、品種，發放今年內最大規模的現金券及補貼，料金額超過100億元人民幣。

報道引述天貓表示，是次活動現金券的使用門檻是有史以來最低。就受惠消費群、持續時間及覆蓋品牌而言，「天貓618」的優惠活動亦是今年促銷活動當中最大規模。

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京東、蘇寧優惠更誇張？

該報道指，京東及蘇寧同樣加入這場網購促銷戰。京東亦會於「618」期間，推出超級百億補貼、千億優惠等。京東零售集團行政總裁徐雷早前亦表示，今年的618將是17年來，行業和上下游企業參與度最高的一次。

蘇寧則主打「雙百億補貼風暴」，200億元人民幣將會覆蓋線上線下的零售渠道。就連房地產、汽車亦包括在內，將會包括1000個特價單位、半價房車等。除此之外，蘇寧亦以產品數量迎戰，將會針對廣州、義烏、舟山等多個商戶，包銷1000萬雙凉鞋、1000萬件T裇、500噸帶魚、3億包紙巾、500噸小龍蝦等。

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責任編輯：葉泳珊