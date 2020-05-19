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【新冠肺炎】總商會：3分1企業憂僅可撐多半年　王冬勝籲港府推更多紓困措施

金融經濟 18:37 2020/05/19

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滙豐銀行副主席兼行政總裁王冬勝(圖)，上周獲選為香港總商會新一屆理事會主席。（資料圖片）

香港總商會進行「新冠肺炎疫情對業務的影響」的調查，探討新冠肺炎對企業的業務影響。調查發現，近9成的受訪企業在港商業活動受到影響，更有近3成受訪企業憂慮業務最多只能維持6個月。

總商會調查結果顯示，48%受訪企業表示在港商業活動受疫情嚴重影響，另有38%企業則受到一定程度影響。

疫情影響進一步蔓延，31%企業憂慮業務只能維持6個月，約16%企業料可以維持5至6個月，另有12%表示只能夠多營運3至4個月。

調查：逾4成企業營業額挫一半

總商會主席王冬勝表示，結果顯示企業經營受到前所未有的挑戰，逾4成受訪企業的營業額減半，而接近12%更急挫9成或更多。

在政府推出的紓困措施中，受訪會員認為協助僱主支付僱員部分薪酬的「保就業」計劃最為實際和有效。

新型冠狀病毒病疫情將持續多久也是未知之數，而這亦是企業的首要關注；其次為資金周轉和業務虧損。

王冬勝：料政府需持續推出紓緩措施

王冬勝補充，政府各項紓緩措施的確有助解決企業的燃眉之急。然而，由於預期經濟復蘇的過程漫長，3成受訪企業估計呈現「L型」狀態 ，意味當局應需要持續推出紓緩措施，協助他們走出困境。可幸的是，亞洲是全球最具經濟增長潛力的地區之一，期望香港能因此而受惠。

總商會在5月4日至8日期間進行調查，合共收回352份，其中25%來自專業及商業服務業，18%來自貿易業。另外，55%的受訪公司為僱員少於50人的中小企業。

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