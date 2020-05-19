證監會CEO留任 敏感時刻成關鍵緩衝?

證監會行政總裁歐達禮（Ashley Alder）原定今年9月約滿離任，昨突獲港府意外宣布延長任期3年。市場一般認為以近日本港財金系統大換班，證監會老將留任有助維護財金政策連貫性，並確保金融體系穩健運作。

除此以外，在此中美金融蘊釀脫鈎的敏感時刻，證監會外藉主帥留任，繼續為本港金融市場在國際上發聲，說不定還能發揮更關鍵而微妙的作用。

國際監管公職履歷 成重要資產

新冠肺炎重創全球經濟，環球金融市場經歷2、3月大跌市洗禮。盡管期間本港金融市場交易、交收一直運作暢運，市場穩定性也不見得因個別高層去留而動搖。即使如此，由久經戰陣的老將繼續領軍，從穩定市場角度看總是較穩妥的選擇。

本港財金系統近期進入換班高峰期，金管局前總裁陳德霖去年卸任由余偉文接捧後，財庫局局長上月由許正宇接掌，而港交所（00388）行政總裁李小加亦於5月初突然宣布明年約滿離任。證監會老將留任，無論如何有助避免財金系統全面大換班而曝出潛在漏洞。

相關文章：【延長任期3年】歐達禮再獲委任證監會行政總裁 李小加：帶領港監管更上一層樓

中美金融釀脫鈎 維護港股成關鍵

歐達禮對本港金融市場的作用並不限於監管經驗豐富，他在國際監管組織之間身居要職的履歷，可以是更有價值的資產。歐達禮現為國際證監會（IOSCO）理事會主席，並以此身份出任由20國集團（G20）發起的金融穩定委員會（FSB）成員，並參與FSB旗下多個工作小組的政策制定工作。

在中美金融蘊釀脫鈎的敏感時刻，美國朝野針對公營退休金投資中資股設限，以至針對美國上市中概股退休聲音此起彼落之際，歐達禮這份國際認可的履歷，說不定在關鍵時刻，還能發揮向國際投資界申辯，釐清對港股市場誤解的作用。

撰文：劉德斌

相關文章：【中美金融戰】特朗普打金融戰第一槍 殺傷力多大?

免費下載hket App，關注「全球疫情實時動態」：https://bit.ly/2wGePSQ

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品: http://https://bit.ly/3e81nrK