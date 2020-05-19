【疫市營商】美國運通推新計劃　助港人港商彈性還款及交易

▲ 美國運通宣布，在香港展開「#AmexBacksHK」計劃，透過一系列的紓困措施及計劃，讓會員及合作夥伴應對經濟困難。

新冠肺炎疫情令本港經濟陷入低迷，即使疫情緩和，各行業亦需時間回復。美國運通宣布，在香港展開「#AmexBacksHK」計劃，透過一系列的紓困措施及計劃，讓會員及合作夥伴應對經濟困難，恢復業務發展。

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美國運通為合資格的個人卡、商務卡及公司卡會員，提供短期紓援措施。並因應會員的狀況，於獎賞及繳款方面提供優惠及彈性。由即日至今年9月30日期間，美國運通旅遊客戶預訂並符合資格的旅程，可豁免就更改行程所收取的費用。

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疫情爆發引起不少交易爭議，例如早前為外遊人士提供「Wi-Fi蛋」租借服務的Crazyegg，因疫情面臨經營問題而結業，令不少租用服務的港人蒙受損失。美國運通由今年3月1日至5月31日期間，延長商戶就會員爭議提出回覆的期限至30日；而商戶同時毋須在銷售點交易時，向會員要求簽署。

美國運通承諾今年不因疫情解僱員工

疫情初期推出了在家工作及彈性工作安排。當中，美國運通亦將全球客戶及旅遊服務的營運，由傳統的客戶服務中心配置，轉化為線上及虛擬技術，以配合員工在家工作的需要。同時，亦承諾於今年內不會因疫情，裁減任何美國運通的員工。

除了為客戶和員工提供新安排，美國運通支援香港、美國等世界各地的組織，包括向香港心理衞生會捐出10萬美元，以協助該會向弱勢社群派發抗疫包，並且透過臨床心理學家，向在疫情下感到壓力的人士提供諮詢服務。

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責任編輯：馬意文