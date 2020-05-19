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【電子支付】港鐵信用卡支付方案中銀中標　料2023年投入服務

科技 18:40 2020/05/19

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港鐵加快引入電子支付功能

港鐵入閘機引入信用卡支付，已有時間表。本地傳媒日前報道，港鐵公布入閘機及購票系統引入信用卡支付方案的招標結果，由中銀香港奪得合約，期限為5年。港鐵預計，會更換約1500部入閘機，並翻新升級約500部，以提供信用卡支付服務，預期於2022年至2023年陸續引入。港鐵並未披露合約總值。

港鐵近年開始引入車資電子支付系統，兩年前為二維碼支付系統招標引入Alipay HK，港鐵早前就宣布，今年內MTR Moblie App會增設 QR Code（二維碼）功能，乘客亦將可使用 QR Code、以Alipay HK作支付平台入閘。

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至於今次信用卡支付方案，亦是由中資機構中標設計及建立新電子支付系統。據悉，新閘機將會接受多種電子支付方式，包括八達通、智能車票、印有二維碼的紙質車票、二維碼支付、非接觸式信用卡、Apple Pay 等 NFC 流動支付。

事實上，外界一直非常關注港鐵等公共交通引入更方便的電子支付方式的時間表。早前網上便有傳聞，八達通的顧客條款上已加入了Apple Pay相關項目，於5月20日港人便可以Apple Pay使用八達通。至日前更有網民發現，八達通Apps曾出現讓用戶將八達通卡加入Apple Pay的介面，似乎顯示消息的可信性愈來愈高。

責任編輯: 周俊霖

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