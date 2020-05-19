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【美股業績】疫情下零售業遭寒冬　Home Depot盈利跌1成

環球政經 19:02 2020/05/19

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大型家居裝飾品及建材零售商家得寶（Home Depot，HD）周二（19日）開市前發布了第一季度的財報，數據顯示，公司上季盈利錄得22.5億美元，按年跌10.7%；每股盈利錄得2.08美元，低於預期及前值的2.27美元；營收增至283億美元，按年增長7.1%

公司稱第一季度營收雖大幅增長，但由于新冠疫情期間客戶的購物方式發生變化，增加了額外的人工以及安全成本。在疫情期間家得寶推出了路邊取貨、自駕取貨等抗疫措施，同時採取了多項措施以保障員工收入，所以增加了近64億美元的支出，拖累盈利下跌。

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惟與其他零售商相比，家得寶的經營情況已經算樂觀：疫情期間該公司一直保持營業，再加上美國數百萬人居家辦公，不少家庭趁著隔離在家期間重新裝修、修整花園、日常維護等，家得寶首季度營業額因此錄得增長。

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截至第一季度末，該公司在全球總共運營了2293家零售店，擁有超過40萬名員工。此前家得寶曾計劃在今年春季聘請8萬名員工，現因疫情原因暫時擱置該計劃，同時取消了原定於春季舉辦的大型促銷活動。

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撰文 : 國際組

Home Depot 零售 純利 營收 美股 疫情 建材

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