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【印度疫情】亞洲增速第一 確診破10萬宗

環球社會熱點 18:12 2020/05/19

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咖喱抗疫破功？印度疫情嚴峻，新冠肺炎確診個案已超10萬宗，為全球第11高國家。印度上周確診數字增加28%，增長速度為亞洲第一。印度總理莫迪（Narendra Modi）政府周一才剛開始逐步解封，以刺激經濟活動。

約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，印度錄得10.1萬宗新冠肺炎確診個案，死亡數字為3,164宗。

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印度過去兩日確診數字增加11%。按照此增長速度，印度可在8日內確診數字破15萬，勢對印度的醫療系統帶來沉重的負擔。

根據彭博社數據，印度在過去一周確診數字更增加28%，對比鄰國巴基斯坦為按周增加19%。

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印度公共衛生基金會客席教授潘達（Rajmohan Panda）形容，印度面對「巨大」（huge）的挑戰，建議政府應優先處理低收入地區的疫情，並重點控制郊區的疫情，就能減慢確診增長幅度。

印度有573個地區出現新冠肺炎個案，其中，以馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）疫情最嚴重，錄得3萬宗確診個案，單是首府孟買就錄得2.1萬宗確診。

印度周一起開始逐步放寬部份地區的工業、商店、辦公室封鎖管制，並重新開啟公共交通服務，以重啟經濟。不過，疫情嚴重地區的封鎖措施則延長至5月31日。

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