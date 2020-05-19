【趣話現象】平行時空還是集體失憶？　曼德拉效應是甚麼

「曼德拉效應」是一個有趣的現象，可以泛指一大群彼此沒有關聯的人，不知何故同時地對某些過去發生的事，如人物死忌、角色形象、地理環境、事物名稱等，抱持相同的錯誤記憶，甚至還能清晰地回想起相關細節。

「曼德拉效應」(Mandela Effect) 的來源，當然和南非國父納爾遜·曼德拉有關，2013年他去世時，有很多人發現自己一直記得曼德拉早已在80年代死在監獄裏，他們甚至還記得新聞有大肆報導這件事，有人還指看過他喪禮的影片，但現實是曼德拉在1990年出獄後，還在大選中勝出並當選總統，直至2013年才去世，事件引起廣泛討論，所以世人將這種現象稱為「曼德拉效應」。

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▲ 事實上比卡超的尾巴末端只有黃色。(網上截圖)

常見的例子還有把比卡超尾巴記錯為末端有黑色，而事實上比卡超的尾巴末端只有黃色；著名美國影集《慾望城市》常被記錯為Sex in the City，但事實Sex and the City才是正確的。

有人會相信「曼德拉效應」只是集體失憶，也有人會覺得這是因為有平行時空，但有人就曾提出過此效應最可怕之處，不在於集體失憶，胡亂記錯事件細節，而是當大家不肯定時就會上網搜尋，當發現一個與記憶中完全不同的事實，你會相信自己才是錯的，換言之只要逐步將網上資料換掉，最終就能成功修改人類的記憶，成為最後的「真相」。