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【中概股】百度首季業績超預期　美股盤前漲逾7%

金融經濟 18:12 2020/05/19

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百度今年首季營收225億元，超市場預期219.1億元。

內地新經濟企業掀回歸熱潮，百度（美：BD）亦為其中一員。百度美股收市後公布今年首季業績，實現營收225億元（人民幣，下同），按年倒退6.6%，但高於市場預期的219.2億元；Non-GAAP淨利潤為31億元，按年增長219%，超出市場預期的14.84億元。百度周一收市升逾7%，而現時美股盤前亦漲7%，報115.2美元。

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百度董事長兼CEO李彥宏表示，這主要得益於多元化的收入來源，包括面向各行各業的營銷服務、AI新業務和愛奇藝（美：IQ）。隨著國內疫情逐步得到控制，線下活動正在逐步恢復，百度也將在中國經濟的複蘇中受益。

業務方面，百度核心（Baidu Core，含搜索信息流廣告與AI）的收入達153億元，按年下降13%；經調整稅息折舊及攤銷前利潤為46億元，按年增長38%。視頻網址愛奇藝收入貢獻為76億元，按年增長9%。

從收入類型來看，百度最大的收入來源為在綫廣告（百度、愛奇藝的廣告收入），營收為142億元，較去年同期有所下滑，因為疫情對整個廣告行業造成一定衝擊。

用戶數量方面，截至2020年3月底止，百度App日活用戶數達2.22億，按年增長28%，App端內搜索量按年增長45%；百家號內容創作者數量超過300萬，按年增長44%；百度智能小程序月活用戶達3.54億，按年增長96%。

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