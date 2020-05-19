【失業率大軍】全球逾千萬人掉飯碗　香港逾20萬人失業未算多？

▲ 美國最新公布的失業率達14.7%，創大蕭條以來最高。

香港最新失業率5.2%，創逾10年高，全港超過20萬人失業，亦是區內主要經濟體中，失業率最高的地區之一。然而，對比歐美國家的雙位數失業率，本港的情況仍相對「可控」。諾貝爾經濟學獎得主Joseph Stiglitz預計，美國失業率將會在更長一段時間裡停留在雙位數水平，更預言「失業率至少會走向25%」。

本港2至4月失業率升至5.2%，是2009年10月以來最高，高於市場預期，較上一期數據升1個百分點。就業不足率升至3.1%，升至逾15年高位。新冠肺炎疫情重創環球經濟，多地經濟活動陷入停頓，失業人數急升。參考區內其他經濟體近期公布的失業率，本港失業率屬區內最高的地區之一，僅次澳洲，當地的失業人數超過80萬（見下表）。

地區 失業率（%） 月份 澳洲 6.2% 4月 香港 5.2% 4月 南韓 3.8% 4月 紐西蘭 4.2% 3月 台灣 3.72% 3月 日本 2.5% 3月 新加坡 2.4% 3月

*資料來源：彭博

然而，歐美的情況更差。美國最新公布的失業率達14.7%，創大蕭條以來最高；加拿大的失業率也達13%。歐元區上月公布的失業率也達7.4%。

諾貝爾經濟學獎得主Joseph Stiglitz預計，美國失業率將會在更長一段時間裡停留在雙位數水平，並料失業率至少會走向25%。他指出，隨着封鎖後的經濟重啟，失業率可能會略有回落，但「即使是回到10%到12%----以往認為非常可怕的水平都絕非易事。」美國僱主史無前例的裁員2,050萬，美國4月份失業率飆升兩倍以上達到了14.7%的水平。5月失業率料還會進一步上升。

相關文章：本港最新失業率5.2% 創逾10年高

編輯：吳敏芳